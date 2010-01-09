سیب سرخ دماوند قربانی نبود سردخانه های نگهداری

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، سیب دماوند از شاخصه های اصلی کشاورزی و تجاری این شهرستان محسوب شده و از دیرباز تاکنون عطر باغهای زیبای سیب با نام این کهن دیار همراه بوده و این همراهی ناگسستنی بوده است.

اما در فصل برداشت امسال کشاورزان و باغداران سیب و سیب زمینی شهرستان دماوند با مشکل کمبود سردخانه های نگهداری این محصول روبرو بودند تا حدی که دیدن سیبهای در حال اتلاف روی درختان به امری عادی مبدل شده بود.

این در حالی است که برخی مجوزهای احداث سردخانه های نگهداری محصولات کشاورزی، عمری 10 ساله دارند که دارندگان آن یا توانایی مالی ادامه ساخت را نداشته اند یا از طرفی دیگر مانند خرید و فروش و بازار سیاه از آن سود می بردند که هر دوی این موارد قابل پیگیری است.

موضوع ساخت، احداث و تکمیل سردخانه های شهرستان دماوند در نشستی با حضور معاون اداری مالی فرماندار، مسئولان اداره کل صنایع استان و برخی دیگر از مسئولان محلی در سالن اجلاسهای ساختمان فرمانداری این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون اداری مالی فرماندار دماوند در نشست بررسی مشکلات باغداران این شهرستان با انتقاد از رسیدن زمان ساخت برخی از پروانه های احداث سردخانه به 10سال، اظهار داشت: متاسفانه در مقطعی با توجه به نیاز مبرم شهرستان به ساخت و ساز سردخانه، فرمانداری ناگزیر به هر درخواستی در این رابطه پاسخ مثبت می داد.

سعید افشار نادری ادامه داد: اما امروز باید بازنگری کلی در زمینه این مجوزها صورت گیرد تا اگر شخصی قصد یا توانایی ساخت و احداث سردخانه را ندارد موقعیت مذکور از وی سلب و فرد صالح دیگری برای انجام این امر حیاتی گزینش شود.

توان کنونی سردخانه ها پاسخگوی نیاز کشاورزان نیست

این مسئول با اشاره به ناکافی بودن توان سردخانه های شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: در حال حاضر 46 هزار تن سردخانه فعال و 30 هزار تن دیگر در حال احداث است که این میزان از حجم سردخانه پاسخگوی نیاز کشاورزان و باغداران شهرستان دماوند نیست.

وی یادآور شد: سال گذشته به سبب وجود این کاستی 80 درصد تولیدات سیب دماوند به منظور ذخیره سازی و کنترل بازار نوروزی به سردخانه های کرج گسیل می شد و کشاورزان کم بضاعت توانایی پرداخت هزینه های حمل و نقل را نداشته و در نتیجه این محصولات مرغوب روی دست آنها می ماند.

یکی از باغداران شهرستان دماوند در این نشست از تلاشهای دو ساله خود برای احداث سردخانه خبر داد و افزود: دقیقا یکسال به منظور اخذ مجوز برای ساخت سردخانه در ملک شخصی خود تلاش کردم اما پس از گذشت مدتی و ناامیدی از انجام این امر و به مدد مطالعه و مشورت، تصمیم به تولید سرکه سیب کردم و این بار یکسال است که درگیر مراحل اداری این کار هستم.

وی با انتقاد از مراحل طولانی اداری صنایع تولیدی، بیان داشت: طولانی شدن مراحل اداری باعث کاهش انگیزه در افراد صاحب سرمایه و صنعت شده و بر رونق اقتصادی منطقه تاثیرات منفی خواهد داشت.

در پایان این نشست مقرر شد تا برخی از پروانه های ساخت و احداث سردخانه که هیچ اقدام عملیاتی در رابطه با آن صورت نگرفته باطل و گزینش افراد جدید با توجه به مواردی نظیر ملک، سرمایه، علم و تجهیزات کافی صورت پذیرد.