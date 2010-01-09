حمله به دفتر آیت الله صدوقی توسط نهادهای استان یزد محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، دستگاه قضایی استان یزد با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد: "متاسفانه بار دیگر فرد یا افرادی فتنه‌ انگیز و کوردل با هتک حرمت به دفتر نماینده ولی‌ فقیه در استان و امام جمعه یزد، مردم دارالعباده و دارالعلم یزد را محزون و دشمنان قسم خورده انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی را شادمان کردند.

حرکت ناشایست و منافقانه و مذبوحانه این قبیل افراد فریب خورده در آتش زدن درب دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد و یادگار سومین شهید محراب، حجت‌الاسلام محمدعلی صدوقی ناشی از کینه و عداوت آنان به شهید بزرگوار محراب، آیت‌الله صدوقی است و به هیچ وجه این حرکت از اذهان بیدار مردم شریف استان محو نخواهد شد.

دادگستری کل استان یزد و ادارات وابسته به قوه قضائیه در استان بار دیگر ضمن محکوم کردن حرمت شکنی‌های این افراد خود فروخته و معاند با آرمانهای حضرت امام خمینی(ره) نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت امر مسلمین، آیت‌الله خامنه‌ای، تجدید میثاق کرده و از نیروهای انتظامی و اطلاعاتی استان می‌ خواهد تا در سریع ترین زمان ممکن عوامل هتک حرمت به دفتر نماینده معزز ولی فقیه و امام جمعه استان را شناسایی و به دستگاه قضایی استان معرفی کنند تا با این افراد با دقت و سرعت در چارچوب قانون به طور قاطع برخورد شود".

سپاه الغدیر: افرادی که اندیشه های شهید صدوقی در هراس بودند سعی در مخدوش کردن چهره وی دارند

سپاه الغدیر استان یزد نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: "متاسفانه کسانی که نوع نگرش و دیدگاه صریح و قاطع این مرد بزرگ را بر نمی تافتند و از اندیشه های ناب او همیشه در هراس بودند در دوران بعد از شهادت ایشان نیز دست از توطئه برنداشته و هر از چند گاهی با حرکات زشت و نابخردانه سعی در مخدوش کردن اندیشه های نورانی و رهگشای سومین شهید محراب داشته و دارند.

این بیانیه می افزاید: در این راستا، گروهی عناصر خودسر و شکست خورده برای فرار از مسئولیت ها و عملکردها هر روز با یک شیوه جدید به ایجاد نا امنی، رعب و وحشت در میان متدینین پرداخته تا از نظام مقدس جمهوری اسلامی به هر بهانه ای انتقام بگیرند و با پاشیدن بذر نفاق و تردید در میان جامعه، رهبریت فکری جامعه و روحانیت عزیز را به حاشیه برده و منزوی کنند.

سومین شهید محراب در قلبهای بصیر و آکنده از عشق به ولایت از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این حرکات مذبوحانه نمی تواند خللی در این عشق و ارادت به وجود آورد.

سپاه الغدیر استان یزد از مسئولان دستگاه قضایی خواست با عامل یا عاملان اصلی و مجریانان این حرکت زشت و سخیف برخورد قاطع کرده و موجب ناکام گذاشتن فتنه گران در اجرای ماموریت های بعدی آنها در استان شده و بهانه به دست کسانی که می خواهند در فضای غبار آلوده برای جبران شکست ها از نظام، رهبری و امت حزب الله انتقام بگیرند، ندهند".

نماینده مردم یزد، هتک حرمت بیت سومین شهید محراب را محکوم کرد

علی اکبر اولیا نیز با صدور اطلاعیه ای آورده است: "بیت سومین شهید محراب همواره بیت شرف، شهادت، تدین، مردم داری و بصیرت بوده است و هرگونه جسارت و اهانتی به این مکان مقدس که موزه معنوی مبارزات مردم استان در همه سالهای مبارزه است، پیشاپیش محکوم به شکست است.

امروز ایادی نفاق و فتنه که وحدت و همدلی مردم مسلمان ایران را نشانه گرفتند با هتک حرمت بیت شریف و دفتر نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه یزد در صدد است این جایگاه رفیع را که سالیان سال است به عنوان ملجاء و مرجع مردم شناخته شده مورد هجمه ناجوانمردانه خود قرار دهد و به استوانه های نظام و انقلاب آسیب برساند.

وی از دستگاه های امنیتی، انتظامی و قضایی خواست: با مسببان و عوامل این حرکت ناپسند برخورد جدی کنند.

جامعه ورزشی استان یزد و سایر نهادهای این استان نیز هر یک با صدور بیانیه ای این عمل قبیح را محکوم کردند.

فرد یا افراد ناشناسی روز گذشته درب دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد را آتش زدند.