"عبور" به پخش رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اپیزود "عبور"با نام قبلی"جراحت" به کارگردانی ایرج کریمی در قالب مجموعه "یک لحظه دیرتر" امشب 19 دی از شبکه دو سیما پخش میشود.
مجموعه تلویزیونی "یک لحظه دیرتر" به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما به تهیه کنندگی امیر عباس کنی تهیه فیلمنامه این اپیزود را مهدی کیا نوشته و سعید ابراهیمیفر،مریم سلطانی، رضا آحادی، حسین رفیعی، بهاره حسینی و طاهره علایی در آن بازی کردند.
داستان اپیزود "جراحت" درباره یک جراح متخصص است که علاوه بر طبابت درگیر فعالیتهای اقتصادی هم است. تا اینکه او برای عقد قراردادی تصمیم میگیرد به سرعت یک عمل جراحی را تمام کند تا خود را به موقع به محل قرار برساند و ...
دیگر عوامل این اپیزود عبارتند از دستیار کارگردان و برنامهریز:محمد حمزهای منشیصحنه: پانتهآ حسنی، عکاس:مریم امیری ،مدیر تصویربرداری:افشین احمدی پیام، طراح صحنه و لباس:حسین سوری ،طراح گریم:احسان رنانسی، صدابردار:داریوش صادقپور، مدیر تولید : علیرضا ابراهیمآبادی وناظر کیفی: سعید قطبیزاده .
مجموعه تلویزیونی "یک لحظه دیرتر" شنبه شبها ساعت 21:20دقیقه از شبکه دوم سیما پخش میشود.
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