عوامل اصلی آشوب روز عاشورا به سزای اعمال خود می رسند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مصطفی محمد نجار ظهر شنبه در استانداری ایلام اظهار داشت: کسانی که در روز عاشورا اغتشاش و آشوب کردند به طور قطع و یقین بدانند که به سزای عمل خود خواهند رسید و در این راه نظام جمهوری اسلامی ایران با کسی تعارف نمی کند.

وی بیان داشت: سران کشورهای آمریکا و انگلیس طراحان اصلی آشوب هستند و مصاحبه اخیر رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از آشوبگران مهر تاییدی بر حمایت سران این کشورها از آشوبگران است.

این مسئول یادآور شد: ملت با حضور میلیونی خود در همایش عاشورائیان در اعتراض به هتک حرمت به عاشورا سنگ تمام گذاشتند و عوامل اصلی هتک حرمت را محاکمه خیابانی کردند.

وی افزود: مهمترین پیام اصلی حضور مردم در همایش عاشورائیان در واقع حرکتی در راستای تحقق پیروی مطلق از رهبر معظم انقلاب، اتحاد و همدلی و هوشیاری ملت برای ریشه کنی فتنه و توطئه های دشمنان بود.