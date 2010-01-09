  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۰۵

نجار:

عوامل اصلی آشوب روز عاشورا به سزای اعمال خود می رسند

عوامل اصلی آشوب روز عاشورا به سزای اعمال خود می رسند

ایلام - خبرگزاری مهر: وزیر کشور گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران با کسی تعارف ندارد و عوامل اصلی آشوب روز عاشورا به سزای اعمال خود خواهند رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مصطفی محمد نجار ظهر شنبه در استانداری ایلام اظهار داشت: کسانی که در روز عاشورا اغتشاش و آشوب کردند به طور قطع و یقین بدانند که به سزای عمل خود خواهند رسید و در این راه نظام جمهوری اسلامی ایران با کسی تعارف نمی کند.

وی بیان داشت: سران کشورهای آمریکا و انگلیس طراحان اصلی آشوب هستند و مصاحبه اخیر رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از آشوبگران مهر تاییدی بر حمایت سران این کشورها از آشوبگران است.

این مسئول یادآور شد: ملت با حضور میلیونی خود در همایش عاشورائیان در اعتراض به هتک حرمت به عاشورا سنگ تمام گذاشتند و عوامل اصلی هتک حرمت را محاکمه خیابانی کردند.

وی افزود: مهمترین پیام اصلی حضور مردم در همایش عاشورائیان در واقع حرکتی در راستای تحقق پیروی مطلق از رهبر معظم انقلاب، اتحاد و همدلی و هوشیاری ملت برای ریشه کنی فتنه و توطئه های دشمنان بود.

کد مطلب 1014014

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها