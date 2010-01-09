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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۴۲

همایش بهبود روشهای اجرایی شهرسازی در کرج برگزار شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: همایش بهبود روشهای اجرایی شهرسازی در فرهنگسرای میلاد کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این همایش با هدف بهبود روشهای اجرایی در حوزه شهرسازی و استفاده از فناوری های نوین با همت شهرداری کرج و با همکاری کانون مهندسان ساختمان این شهرستان برگزار شده است.

ایجاد تعامل بیشتر بین سه هزار مهندس شهرسازی و معماری شهرستان کرج و استفاده از توانمندی های علمی آنان برای ارتقای سیمای شهری، تأسیس بانک اطلاعاتی و سامانه الکترونیک تا پایان شش ماهه اول سال 89 از دیگر اهداف این همایش است.

ساخت سالن های ویژه و چند منظوره برای اسکان موقت در مواقع بحران در چند منطقه از سطح شهر کرج، بکارگیری سیستم اتوماسیون شهرسازی و حذف کردن کاغذبازی و روشهای پیچیده اداری در بخش ساختمان از دیگر موضوعات این همایش است.

در این همایش یک روزه شهردار کرج و اعضای شورای اسلامی این کلانشهر و شمار زیادی از کارشناسان شهرسازی شرکت داشتند و در خصوص مسائل فوق مقالات علمی کاربردی از سوی کارشناسان ارائه شد.

این سلسله همایشها قرار است از این پس به صورت منظم در کرج برگزار شود.

کد مطلب 1014018

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