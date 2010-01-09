وجود یک میدان مشترک نفتی در خزر / تجربه حفاری در آب عمیق را نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت،‌ سیف الله جشن ساز امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت نفت خزر با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه برای اکتشاف 200 میلیون بشکه نفت خام از حوزه دریای خزر برنامه ریزی شده است، گفت: در حال حاضر با آماده شدن سکوی نیمه شناور حفاری ایران – البرز اکتشاف در دریای خزر وارد مرحله جدیدی شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به ضرورت افزایش تعداد دکل‌های حفاری دریایی در دریای خزر، تصریح کرد: حفاری در آبهای عمیق دریای خزر بسیار هزینه‌بر است، اما صرف هزینه بالا در این منطقه را پذیرفته ایم.

وی با اشاره به اینکه جذب سرمایه برای انجام عملیات حفاری در دریای خزر یکی از فعالیت‌های مهم به در این منطقه نفتی است، بیان کرد: به دلیل پرهزینه بودن عملیات در این منطقه، باید روشهای مختلفی را برای جذب سرمایه در این بخش بررسی شود.

جشن ساز با بیان اینکه هم‌اکنون کشورهای حاشیه دریای خزر اعم از آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان از این حوزه ذخایر نفتی و گازی برداشت می‌کنند، بیان داشت: در بخش ایرانی غیر از یک حوزه نفتی در مابقی حوزه‌ها در این منطقه مستقل است.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی انجام گرفته برای تجهیز شرکت حفاری شمال برای کسب تجربه حفاری در آبهای عمیق تاکید کرد و گفت: ایران تجربه حفاری در آب‌های عمیق را ندارد، از این رو این مجموعه به عنوان مجری عملیات حفاری در دریای خزر ‌باید از تجربه شرکت‌های صاحب‌نام و از خدمات آنها در زمینه یاد شده استفاده کند.

این عضو هیئت مدیره شرکت نفت خاطر نشان کرد: مطالعات مهندسی برای آغاز فعالیت در بخش‌های یاد شده باید همزمان با عملیات اکتشافی در خزر دیده شود تا در زمان مقرر بتوان ذخایر را برداشت کرد و به اهداف اصلی رسید.