رشته وزنه برداری در فارس باید مورد حمایت جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده در جریان دیدار با حسین رضا زاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری افزود: بدون تردید حضور رضازاده در فدراسیون وزنه برداری کشور و رویکرد خوب و فرهنگی وی در عرصه ورزشی موجب ارتقای جایگاه این ورزش در فارس و عرصه های ملی و بین المللی خواهد شد .

وی گفت: پهلوان رضازاده بیش از آنکه یک قهرمان ورزشی در عرصه ملی باشد قهرمان اعتقادی در عرصه جهانی بوده و فراتر از آنکه یک اسطوره ورزشی باشد یک اسطوره ولایتمداری در کشور است

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استاندار فارس یادآور شد: نقشی که پهلوان رضازاده در توسعه و ترویج فرهنگ ولایی و انقلابی در عرصه جهانی داشت حتی با نقش برخی از مدیران در عرصه فرهنگی هم قابل مقایسه نیست

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وی اضافه کرد: پهلوان رضازاده بیش از آنکه نمادی از یک جریان سالم و قهرمانی ورزشی در کشور باشد، نمادی از یک گفتمان و فرهنگ متعلق به تفکر ناب شیعی بوده که متعلق به یک جریان اصیل انقلابی است و این موضوع یک ظرفیت بالا برای نظام محسوب می شود

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همچنین سرپرست فدراسیون وزنه برداری نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت ورزش وزنه برداری در استان فارس اظهار داشت: رقابتهای وزنه برداری قهرمانی بزرگ سالان کشور یادواره سرداران شهید استان فارس و خبرنگار شهید علیرضا افشار با میزبانی استان فارس در حد بسیار خوبی برگزار شد و از 24 استان 180 وزنه بردار در این مسابقات به رقابت پرداختند

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حسین رضازاده افزود: در این رقابتها تیم استان فارس به مقام اول تیم استان اردبیل به مقام دوم و استان کرج به مقام سوم دست پیدا کردند که رکوردهای بسیار خوبی نیز در این مسابقات به ثبت رسید

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وی با بیان اینکه استان فارس دارای وزنه برداران بسیار خوبی است، گفت: 80 درصد وزنه برداران فارس جوان هستند که امیدواریم با برنامه ریزی دقیق و حمایت مسئولان بتوانند در مسابقات بازی های آسیایی آینده و المپیک 2012 لندن برای استان فارس و جمهوری اسلامی ایران افتخار آفرینی کنند