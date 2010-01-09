گزارش کمیته ویژه از حوادث کهریزک فردا در مجلس قرائت می شود

کاظم جلالی که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با اشاره به ارائه گزارش کمیته ویژه به رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با تصمیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیته ویژه قرار است فردا در در دستور جلسه مجلس شورای اسلامی به سمع نمایندگان برسد.

نماینده مردم شاهرود در خانه ملت، در خصوص محورهای گزارش کمیته ویژه گفت: گزارش نمایندگان شامل یک گزارش اجمالی و پیوست ها و تفصیلات آن است.

به گزارش مهر، بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پیرامونی آن، بازداشتگاه کهریزک یکی از محل های نگهداری دستگیرشدگان اغتشاشات خیابانی بود که پس از اتفاقاتی که در آن بوقوع پیوست، با دستور مقام معظم رهبری به شورای عالی امنیت ملی بازداشتگاه کهریزک بسته شد. ضمن اینکه نمایندگانی از مجلس نیز به دستور دکترلاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته ای ویژه را درخصوص بررسی حوادث بازداشتگاه ها تشکیل داده بودند که گزارشهای این کمیته نیز بر اساس اعلام نظر برخی از اعضای آن آماده شده ولی تا کنون اعلام نشده است.

سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 28 آذرماه در اطلاعیه ای کشته شدن سه نفر از دستگیر شدگان در بازداشتگاه کهریزک را قتل عمد به دلیل ضرب و جرح و ونه بیماری مننژیت اعلام کرد و از مجرم شناخته شدن 12 نفر از متهمان پرونده کهریزک خبر داد.

یادآوری می شود طی روزهای اخیر برخی اخبار غیر رسمی رسانه ای مبنی بر متهم اصلی بودن یکی از مقامات سابق قضایی بازتاب های متفاوتی در رسانه ها یافته بود.

