لزوم توجه عراق به طرح "معاضدت قضایی" با ایران/ منافقین باید مسترد شوند

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مناقشات اخیربوجود آمده با دولت عراق برسر مسائلی همچون استفاده از حوزه نفتی مشترک فکه و ادعای جابجایی در خطوط مرزی اظهار داشت: بخش عمده مناقشات بوجود آمده با دولت عراق بدلیل در پیش رو بودن انتخابات پارلمانی در عراق است که هم اکنون عده ای از سلفی های تندرو وشماری از کسانی که وابستگی به حزب بعث عراق دارند با بزرگنمایی این مسائل قصد در جذب آراء رادیکالهای عراقی دارند.

وی اضافه کرد: درحقیقت همین بحث موجب شده که جامعه شیعیان عراق وحتی اهل سنت وبویژه کردهای عراق که رابطه منطقی با کشورمان دارند علیه چنین موضوعاتی موضع گیری نمایند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سیاست برخی از کشورهای منطقه، عنوان کرد: برخی ازکشورهای غربی ومنطقه ای سعی دارند که معادلات قدرت درعراق را به نفع خود تغییردهند، بطوریکه سهم بیشتری از دولت عراق به بعثی ها وسلفی های افراطی اختصاص پیدا کند.

وی اضافه کرد: اساس اختلاف برخی از کشورهای مذکور با ایران از اجلاس شرم الشیخ شروع شد، در آن اجلاس ایران بحث حمایت از دولت مستقر در عراق را مطرح کرد که آنها با این مسئله مخالفت کردند زیرا سهم مورد نظرشان در دولت جدید عراق لحاظ نشده بود.

دشمنان اقتصاد عراق در پی اختلاف تهران - بغداد

فلاحت پیشه با بیان اینکه کشورهای مورد نظر در بلند مدت سعی خواهند کرد که عوامل اختلافی بین دو کشور را ایجاد کنند وبه آن دامن بزنند تا عراق نتواند زیرساختهای سیاسی-اقتصادی خود را سامان دهد، تصریح کرد: البته نخبگان عراقی که به فکر استقلال وحفظ تمامیت ارضی عراق هستند می دانند که نگاه جمهوری اسلامی ایران به تحولات عراق نگاهی توام با حسن نیت است.

نماینده مردم اسلام آباد غرب درمجلس شورای اسلامی با بیان توصیه ای به دولتمردان عراقی، خاطرنشان کرد: دولتمردان عراقی باید بیش از گذشته هوشیار باشند و موضوعات زیربنایی در کشورشان را تحت الشعاع مسائل روبنایی آنهم با اهداف انحرافی قرار ندهند.

وی با بیان اینکه تهران-بغداد در موضوع بهره برداری از حوزه های نفتی مشترک خواهند توانست اختلافشان را حل کنند، گفت: تنها موضوعات مورد مناقشه تهران با بغداد موضوعات " لایروبی اروند رود وجابجایی میله های مرزی در زمان جنگ" است، که آنهم درحال بررسی است.

راهکارهای رهایی زندانیان ایرانی در عراق

فلاحت پیشه با اشاره به زائران ایرانی دربند عراق نیزگفت: برای استرداد این افراد دو راهکار کوتاه مدت وبلند مدت داریم، راه حل کوتاه مدت این است که دولت عراق در قبال آزادی زندانیان ایرانی، زندانیان خود را دریافت کند و راه حل بلند مدت این است که "معاضدت قضایی" بین تهران-بغداد انجام شود.

وی با تاکید مجدد براینکه ما نیازمند "معاضدت قضایی" بین تهران وبغداد هستیم، گفت: در حدود دو سال پیش طرح "معاضدت قضایی" را در مجلس تهیه وتکمیل کردیم وآن را به دولت عراق ارائه کردیم که متاسفانه تاکنون اقدامی در راستای آن انجام نشده است.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران وعراق استرداد منافقین از عراق را هم در قالب طرح "معاضدت قضایی" به شمار آورد وافزود: جمهوری اسلامی ایران حق دارد که منافقین را از عراق پس بگیرد وافرادی را که پرونده ترور دارند را به محاکمه بکشاند.

سرنوشت حازم شعلان در انتظار مخالفان ایران در عراق است

وی در ادامه با اشاره به موافقتنامه 1975 الجزایرکه بین ایران وعراق به امضاء رسید، یادآورشد: در ابتدای جنگ تحمیلی صدام موافقتنامه الجزایر را پاره کرد وگفت که آنرا به رسمیت نمی شناسد اما درپایان جنگ، صدام در نامه هایی که برای آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت می نوشت عملا این کنوانسیون را به رسمیت شناخت بطوریکه نهایتا قرارداد 1975 الجزایر را بنیان آتش بس ومناسبات بعد از جنگ عراق با ایران قرار داد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی این گفتگو به وزیر دفاع سابق عراق اشاره نمود و یادآور شد: "حازم شعلان" وزیر دفاع سابق عراق فردی بود که مدتی بدلیل عقبه بعثی اش موضعگیری های تندی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشت اما نهایتا این شخص بعد از مدتی از سوی دولت وملت عراق طرد گردید وعقبه بعثی اش هم افشاء شد، براین اساس معتقدم افرادی که در عراق به اختلافات بین تهران-بغداد دامن می زنند سرانجام به سرنوشت "حازم شعلان" دچار خواهند شد.