اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این رقابتها تیم فوتسال آرامستانهای ساری در دیدار فینال با نتیجه 5 بر 2 از سد تیم تبریز گذشت و در دیدار رده بندی تیم آرامستانهای مشهد با حساب 3 بر صفر تیم کرج را مغلوب کرد و عنوان سوم را کسب کرد.

بر این اساس تیم همدان به عنوان تیم برتر اخلاق معرفی شد.

برگزاری آزمون تکواندو در مشهد

چهارمین دوره ارتقاء کمربند قرمز دان دو تکواندو در مشهد برگزار شد.

در این آزمون 131 تکواندوکار در بخشهای آقایان و 160 ورزشکار در بخش بانوان پس از پشت سر گذاشتن مراحل فرم شکستن اجسام سخت اجرای تکنیکهای دست و پا، آمادگی جسمانی و مبارزه توانستند کمربند خود را ارتقا دهند.

براساس این گزارش در این آزمون 196 رزمی کار در بخش آقایان و 217 تکواندوکار در بخش بانوان حضور داشتند.

این آزمون در خانه تکواندو سالن ورزشی ثامن الائمه مشهد برگزار شد.

پیروزی فرش آرا در مسابقات لیگ کشور

از سری مسابقات هفته نهم لیگ فوتسال کشور تیم فرش آرا مشهد بر میهمان خود غلبه کرد.

در این هفته تیم فوتسال فرش آرامشهد با نتیجه 4برصفر از سد تیم آرش بتن قزوین گذشت.

گلهای این دیدار توسط عباس اسفندیاری، امین سالاری، حسین عظیمی و بهروز جعفری به ثمر رسید.

این دیدار در سالن ورزشی مجموعه کارگران مشهد برگزار شد.

تیم پیام خراسان در مقابل حریف خود متوقف شد

از هفته دوازدهم مسابقات دسته اول کشور تیم پیام خراسان در مقابل حریف خود متوقف شد.

تیم پیام خراسان با نتیجه 1 بر 1 در مقابل تیم مس رفسنجان متوقف شد در این رقابت حمید مروی در دقیقه 40 از روی نقطه پنالتی برای میزبان گل زنی کرد و بهنام بیراوند در دقیقه 85 تک گل تیم مس رفسنجان را به ثمر رسانید.

این دیدار در مجموعه ورزشی تختی مشهد و به قضاوت جواد شرفی برگزار شد و تیم پیام با این تساوی به رده چهارم جدول این مسابقات صعود کرد.

درخشش موتورسواران خراسان رضوی در مسابقات قهرمانی کشور

ورزشکاران خراسان رضوی در مسابقات اتومبیل رانی و موتورسواری کشور عناوین برتر را کسب کردند.

میلاد توپی در رشته کارتینگ بر سکوی قهرمانی ایستاد در رشته موتور سواری علی اکبر بروشکی مدال طلا کلاس 250 سی سی را کسب کرد و در کلاس 125 سی سی پیشکسوتان مرتضی هرمی باف و رضا رمضانی عناوین اول و دوم این مسابقات را کسب کردند.

این مسابقات در رشته اتوموبیل رانی به میزبانی تهران و در رشته موتورسواری به میزبانی استان کرمان برگزار شد.