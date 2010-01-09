تعامل مردم، نمایندگان و مسئولان استانی زمینه سازندگی هرمزگان را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی تختی ظهر شنبه در مراسم افتتاح آلومینیوم هرمزآل در بندرعباس گفت: استان هرمزگان با دارا بودن ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه و همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس و قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب در ایجاد صنایع بالادستی و پایین دستی موقعیتهای مناسبی را دارد.

وی بیان کرد: دولت در چند سال اخیر با توجه به استانهای محروم و کمتر توسعه یافته و با قرار دادن شعار عدالت در سرلوحه کارها باعث ایجاد تحول در تمامی زمینه ها در سراسر کشور به خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شد.

هاشمی تختی بیان کرد: رئیس جمهور از ابتدای کار دولت نهم تا کنون هشت بار به استان هرمزگان سفر کرده است که نشان می دهد استان هرمزگان در چند سال اخیر با نگاه ویژه ای که دولت به آن داشته است روز به روز پیشرفت می کند.

وی عنوان کرد: نگاه به شاخصهای استان در تمامی زمینه ها نشان دهنده توسعه همه جانبه و ایجاد ظرفیتهای تازه مسئولان و متخصصان استان را بر آن داشته است تا با جدیت پیگیر رفع موانع سرمایه گذاری در این استان شوند.

همچنین در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: دشمنان نظام به دنبال ایجاد رخنه در اراده ملت بودند اما نمی دانستند این توطئه ها تاثیری در اراده مردم ما ندارد و ملت ایران همیشه و در همه زمانها با اقتدا به ولایت فقیه در مقابل دشمنان خواهند ایستاد.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی بیان کرد: پیشرفتهای صنعتی ایران بسیار مهم و قابل توجه است اما باید توجه داشت که فضای فرهنگی کشور نیز مورد توجه کافی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر تمام کشور نیز پر از ثروت باشد اما عرصه فرهنگ و معنویت خالی بماند، دستاوردها ارزش و نتیجه ای نخواهد داشت.