سفیر لیبی برخواست کشورش برای گسترش روابط با ایران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، متکی در این دیدار با اشاره به اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تقویت مناسبات تهران - طرابلس حوزه های مشترک همکاری دو کشور در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی را برشمرد.

وی با تاکید بر ضرورت ترسیم نقشه راه برای توسعه روابط ، برداشتن گامهای عملی برای تحقق برنامه های همکاری بر اساس درک متقابل و منافع مشترک را خاطرنشان کرد و برگزاری کمیسیون مشترک را برای سامان دادن همکاری های اقتصادی در حوزه های نفتی، صنعتی و بازرگانی مثبت خواند.

سعد مجبر نیز ابراز امیدواری کرد گامهای عملی برای تحقق همکاری های دو کشور مبنای تحولی جدید در مناسبات تهران - طرابلس شود.