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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۷:۱۱

در دیدار متکی:

سفیر لیبی برخواست کشورش برای گسترش روابط با ایران تاکید کرد

سفیر لیبی برخواست کشورش برای گسترش روابط با ایران تاکید کرد

سعد مجبر سفیر لیبی در تهران روز شنبه در دیدار با منوچهر متکی وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران بر علاقمندی طرابلس برای گسترش همه جانبه مناسبات با تهران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متکی در این دیدار با اشاره به اراده جمهوری اسلامی ایران برای گسترش و تقویت مناسبات تهران - طرابلس حوزه های مشترک همکاری دو کشور در  زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منطقه ای و بین المللی را برشمرد.

وی با تاکید بر ضرورت ترسیم نقشه راه برای توسعه روابط ، برداشتن گامهای عملی برای تحقق برنامه های همکاری بر اساس درک متقابل و منافع مشترک را خاطرنشان کرد و برگزاری کمیسیون مشترک را برای سامان دادن همکاری های اقتصادی در حوزه های نفتی، صنعتی و بازرگانی مثبت خواند.

سعد مجبر نیز ابراز امیدواری کرد گامهای عملی برای تحقق همکاری های دو کشور مبنای تحولی جدید در مناسبات تهران - طرابلس شود.

کد مطلب 1014049

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