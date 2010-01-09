دستگیری 2 مظنون در نیویورک/ محاکمه عامل حمله انتحاری فرودگاه دیترویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس نیویورک دو نفر را به اتهام اقدام تروریستی دستگیری کرد. این دو نفر یک راننده تاکسی و یک مهاجر بوسنیایی هستند که متهم به رابطه داشتن با یکی از تروریستهای تحت تعقیب هستند.

این در حالی است که دادگاه رسیدگی به اتهامات این دو نفر پس از دستگیری آنها آغاز شده و دادگاهی در نیویورک پس از بررسی شواهد مربوط به راننده تاکسی مذکور وی را بیگناه دانسته است.

از سرنوشت مظنون دیگر اطلاعی در دست نیست، اما گفته می شود که دادگاه رسیدگی به اتهامات وی هنوز برگزار نشده است. این دو نفر در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. پلیس فدرال آمریکا مدعی است که این دو نفر با تروریست 24 ساله افغان که در سالگرد حملات 11 سپتامبر در سال 2008 قصد انجام یک سری حملات تروریستی را داشته، در ارتباط بوده اند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد که نخستین جلسه رسیدگی به پرونده "عمر فاروق عبدالمطلب" عامل حمله ناکام تروریستی در فرودگاه دیترویت، در این شهر برگزار شد. در کیفر خواست ارائه شده از سوی دادستان دادگاه دیترویت 6 مورد اتهام برای این جوان نیجریایی برشمرده شده که از جمله آن تلاش برای استفاده از سلاح کشتار جمعی و قصد انجام قتل عمد است.

با این حال به گفته یک سخنگوی دادگاه این جوان بدون هیچ گونه استرس و نگرانی از اتهامات خود دفاع کرده و حتی خود را بیگناه دانسته است. به اعتقاد این سخنگو دادگاه مذکور روندی کاملا عادی داشته و هیچ رویداد خاصی در جریان آن اتفاق نیفتاده است.

خاطرنشان می شود دادگاه عبدالمطلب 23 ساله که پس از تلاش نافرجام برای منفجر کردن یک بمب در هواپیمای عازم دیترویت آمریکا دستگیر شد، روز گذشته تحت تدابیر شدید امنیتی در این شهر برگزار شد.