دایی روز خوبی را پشت سر گذاشت / اعتراض هواداران پذیرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی پس از تساوی یک بر یک پرسپولیس عصر شنبه سرخپوشان مقابل ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: ذوب آهن از تیم های خوب ایران است که فصل گذشته نایب قهرمان لیگ شده و در فصل جاری نیز عنوان دوم جدول را در اختیار دارد.

وی افزود: در تیم ذوب آهن نفرات خوبی حضور دارند و مربی خوبی این تیم را هدایت می کند. به عقیده من پرسپولیس در مصاف با این تیم اصفهانی عملکرد خوبی داشت و دایی در اولین تجربه مربیگری اش توانست روز خوبی مقابل ذوب آهن داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تک گل تیم ذوب آهن روی اشتباه مدافعان پرسپولیس به ثمر رسید، گفت: تماشاگران پرسپولیس مانند همیشه از تیمشان پیروزی می خواهند آنها بدون توجه به اینکه حریفانش صدرنشین است یا قعرنشین، فقط از این تیم پیروزی می خواهند. امروز انتظار برد از پرسپولیس داشتند و حال اینکه این خواسته محقق نشده اعتراض می کنند. اعتراض آنها از دید من قابل قبول است.

کاشانی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال این باشگاه در حال حاضر نیاز به آرامش دارد در خصوص جدایی از عابدزاده از تیم فوتبال پرسپولیس و اعتراض هواداران گفت: آنها حق دارند در این خصوص اعتراض کنند چرا که به عابدزاده علاقه دارند و ما هم عابدزاده را دوست داریم . او سالها برای پرسپولیس و فوتبال ایران زحمت کشیده و سلامتی اش را در این راه گذاشته است. اما عابدزاده و هواداران پرسپولیس باید بدانند فوتبال دنیای حرفه ای خود را دارد. در دنیای حرفه ای فوتبال مربی بر اساس نیاز خود تصمیم گیری می کند. دایی هم تشخیص داده کادر فنی تیم فوتبال پرسپولیس نیاز به یک مربی دوازه بانان جدید داشته و ما هم به عنوان مسئولان باشگاه باید تمام امکانات و خواسته های سرمربی تیم را برآورده می کردیم. با این حال عابدزاده هنوز از باشگاه پرسپولیس جدا نشده و می توانیم از تجربیاتش در بخش های دیگر استفاده کنیم.

وی در خصوص تمدید مدت سرپرستی اش در باشگاه پرسپولیس گفت: من هم از تلویزیون در جریان این خبر قرار گرفتم. من پیش از اینکه حکم سرپرستی ام تمدید شود کارم را ادامه می دهم و امروز با قدرت تر به کار خود می پردازم. من خدمتگزار هستم و با اینکه هنوز حکمی نگرفته ام به کار خود ادامه می دهدم. روزی به من گفتند سرپرست پرسپولیس شوید و مسئولیت قبول کردم و امروز هم اگر بگویند برو بدون مشکلی می روم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس از اعلام مبلغ قرارداد علی دایی خودداری کرد و اضافه کرد: این مورد شخصی است و من باید با دایی هماهنگ کنم . اگر ایشان تشخیص دادند که رقم قراردادشان فاش شود و اجازه دادند مبلغ آن را می گویم چرا که حق مردم و هواداران است که مبلغ قرارداد سرمربی اشان را بدانند.

کاشانی در خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره این باشگاه گفت: این در اختیار من نیست اما بدون شک با آمدن اعضای هیئت مدیره کار ما راحت دنبال می شود.

وی با اشاره به اینکه تیم فوتبال این باشگاه برای قهرمانی نیاز به حرکت بیشتر دارد گفت: فکر می کردم برای بازی امروز تماشاگر بیشتری به ورزشگاه بیایند اما همین تعداد تماشاگر هم در این روز غیر تعطیل خوب بود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص آینده هوار ملامحمد در تیم فوتبال پرسپولیس گفت: قرارداد ملامحمد با باشگاه پرسپولیس پابرجاست. او از روز جمعه با تیم تمرین کرد و تا روز سه شنبه به صورت انفرادی به تمرینات خود ادامه می دهد و از روز سه شنبه ملامحمد به تمرینات گروهی می پیوندد و دایی پس از آن در خصوص استفاده از این بازیکن تصمیم گیری خواهد کرد. البته مسئولان باشگاه برای تخلفاتی که هوارملامحمد مرتکب شده جرایمی را در نظر خواهد گرفت.

کاشانی در خصوص قطع همکاری کرانچار با باشگاه پرسپولیس گفت: از قرارداد کرانچار با باشگاه پرسپولیس 7 ماه باقی مانده بود اما برای این مدت باید 210 هزار دلار به او می دادیم. با توافقی که صورت گرفت با پرداخت 50 هزار دلار به این مربی با او قطع همکاری کردیم.

خبرنگاری از کاشانی پرسید آیا این مورد درست است که شما به کرانچار گفته اید بدون مصاحبه از ایران برود تا پولش را کامل دریافت کند که وی در پاسخ گفت: این مسائل درست نیست اگر قرار باشد شما بر اساس شایعات صحبت کنید من هم می گویم شما قرار بوده در کشوری پناهنده شوید!