جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تقویت بعد نظارتی مجلس گفت: با آئین نامه جدید و تصویب معاونت نظارت مجلس به نظر می رسد ، این بعد تقویت شود و اگر به لحاظ اجرایی با اقدامات این معاونت با مشکل مواجه نباشیم نظارت بر دولت محسوس و کارآمد خواهد شد.



وی با دفاع از عملکرد نظارتی مجلس در یک سال و نیم گذشته گفت: حجم سئوالات و تذکرات و همچنین تعداد گزارشهای تحقیق و تفحص از دستگاهای دولتی حاکی از تلاش مجلس برای تحقق این بعد از تکالیف بوده است.



قادری در عین حال گفت : به نظر می رسد که هیئت رئیسه مجلس باید نمایندگان ناظر مجلس در مجامع و شوراها را به گونه ای سازماندهی کند که نمایندگان مجلس از نحوه حضور و مواضع آنها در این مراکز مطلع شوند.



وی در زمینه عملکرد دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نیز گفت: گزارشهای ارسالی از این دیوان و قرائت آن در صحن علنی مجلس نشان از فعالیت مثبت آن داشته و این دیوان با ارتباطات سازمانی که با دادگستری دارد می تواند در صورت احساس کوتاهی از سوی دستگاهی برخورد لازم را صورت دهد.



نماینده مردم شیراز در بخش دیگری از سخنانش بابیان اینکه اگر بنا بود در هنگام رای اعتماد همه مولفه های کار آمدی مد نظر قرار گیرد تعدادی از این وزیران نباید رای اعتماد می گرفتند، درباره علت عدم استفاده از ابزار استیضاح از سوی مجلس گفت: با توجه به شرایط و برخی ملاحظات است که به طور جدی بحث استیضاح مطرح نشده است زیرا ابتدای شکل گیری مجلس هشتم مقارن با اواخر دولت نهم بوده و اکنون نیز برای استیظاح زمان مناسب نیست چون هنوز عمر چندانی از رای اعتماد مجلس نمی گذرد.



عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تعدد دستگاه های نظارتی را به نحوه عملکرد آنها مربوط دانست و گفت: حوزه نظارت آنها به قبل ، بعد و حین هزینه بودجه مربوط بوده ولی آنچه که مهم است هماهنگی برای تکمیل کار یکدیگر است و هم پوشانی آنها در نظارت کامل بر نحوه عملکرد دستگاه ها موثر است.



وی در پایان خواستار آزادی عمل بیشتر برای رسانه ها جهت نظارت بر عملکرد دستگاه ها شد و گفت: باید برای تقویت این کار ویژه رسانه ها مسیرهای ارتباطی را باز گذاشت ولی مشروط بر اینکه رسانه ها هم به طور مستند اقدام به نظارت و انعکاس آن به جامعه کنند و فضا را به سمت افسارگسیختگی نکشانند.