انفجار خودروی بمبگذاری شده در بغداد/ دستگیری 3 تروریست در حله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، نیروهای ارتش عراق سه تروریست را در استان بابِل دستگیر کردند.



این تروریستها در ارتباط با مسائلی همچون کوچاندن و ربودن شهروندان عراقی در برخی مناطق استان بابل بازداشت شدند.



دو نفر از این تروریستها در محله تونس در شمال شهر حله مرکز استان بابل و سومین تروریست در منطقه اجبله در پنجاه کیلومتری شمال این شهر دستگیر شدند.



پلیس بصره نیز از دستگیری 8 متهم و مظنون و همچنین کشف دو بمب و مقادیری سلاح و مواد منفجره خبر داد.



از سوی دیگر، نیروهای امنیتی عراق بمبی را که در ورودی یکی از مدارس ابتدایی در منطقه القیاره در شرق موصل جاسازی شده بود، خنثی کردند.



خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار بمب در منطقه زیونه در شرق بغداد، چهار غیر نظامی زخمی شدند.



از استان صلاح الدین خبر می رسد که نیروهای امنیتی، شش مرد مسلح را در شهر بیجی واقع در شمال تکریت مرکز این استان دستگیر کردند.



خبر دیگر اینکه انفجار یک دستگاه بمبگذاری شده در غرب موصل مرکز استان نینوا، سه کشته به جا گذاشت.



این انفجار در مسیر عبور یکی گشتی پلیس رخ داد و قربانیان همگی از نیروهای پلیس بودند.