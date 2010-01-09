می توانستیم برنده باشیم اما تمرکزمان را از دست دادیم

به گزارش خبرنگار مهر ، شیث رضایی که پس از تساوی 1-1 تیمش مقابل ذوب آهن در جمع خبرنگاران سخن می گفت ، اظهار داشت : پرسپولیس فوتبال قابل قبولی را مقابل تیم یکدست و هماهنگ ذوب آهن به نمایش گذاشت و می توانستیم حتی برنده این بازی باشیم ولی تنها چند دقیقه کم آوردیم تا برد را با تساوی عوض کنیم .

رضایی تاکید کرد : البته به نظر من گل ذوب آهن در شرایط آفساید به ثمر رسید که درباره درستی این گل باید کارشناسان نظر بدهند.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص کاپیتانی پرسپولیس و گرفتن این مسئولیت از وی پس از حضور علی دایی در پرسپولیس تصریح کرد : این مسئله ای است که معمولا مطبوعات به آن دامن می زنند و متاسفانه برخی از روزنامه ها از اینکه من دیگر سر و کاری با حاشیه ندارم و وارد اینگونه مسائل نمی شوم ، ناراحتند.

وی اضافه کرد : من این فصل تصمیم گرفتم با آمدن علی دایی عملکرد بهتری داشته باشم و بتوانم بهترین بازی هایم را برای پرسپولیس انجام دهم و به اینگونه حاشیه ای هم توجهی ندارم.

شیث رضایی تاکید کرد: هر تصمیمی که از سوی مسئولان باشگاه گرفته می شود در جهت رضایت هواداران است تا پرسپولیس به جایگاه واقعی خود بازگردد. قطعا تغییر و تحولات اخیر از سوی مدیران باشگاه اقدامی در جهت نتیجه گیری بهتر پرسپولیس است تا روند صعودی اش را پیدا کند.