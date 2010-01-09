به گزارش خبرنگار مهر در قم، داود اسفنجانیان بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات نوین اتوبوسرانی قم اظهار داشت: یکی از طرحهایی که هم اکنون در حال مطالعه است طراحی و تولید کارت بلیت الکترونیکی بجای بلیت‌های فعلی می‌باشد.



وی حذف کاغذ و پول ، صرفه جویی در زمان و هزینه و جلوگیری ازانتقال امراض احتمالی موجود در بلیتهای فعلی بر اثر تماس با دستان افراد آلوده را از جمله مزایای کارت بلیت عنوان کرد و افزود: معتقدیم که برای ارائه خدمات مطلوب تر و گام برداشتن در مسیر دولت الکترونیک باید خدمات اتوبوسرانی نیز تخصصی تر و علمی شود که یکی از گام های اصلی در این زمینه تولید کارت بلیت است.



وی با بیان این مطلب که طرح مطالعاتی تولید کارت بلیت در قم از ابتدای سال جاری آغاز و کمیته RFB نیز تشکیل شده است ، گفت : با توجه به اینکه هم اکنون این طرح در چند شهر کشور در حال اجرا می باشد ما منتظر نتایج آن بوده و با بررسی نقاط ضعف و قوت در تلاشیم تا کاری ماندگار ومفید در این زمینه صورت بگیرد.



وی با بیان این مطلب که کارت بلیت های فعلی فقط در همان شهر مورد استفاده کاربرد دارد، ابراز داشت : با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص و زائر پذیربودن قم، در تلاشیم تا کارتی که طراحی می‌شود قابلیت‌های گوناگون داشته باشد و علاوه بر قم در دیگر شهرهای کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.



اسنفجانیان قابلیت استفاده از کارت بلیت های جدید در تاکسی و اتوبوس را از دیگر هدف‌های در نظر گرفته شده برای طراحی این کارت ها ذکر کرد و اذعان داشت: مسلما تولید چنین کارتی با ضریب اطمینان بالا مستلزم تحقیقات و پژوهش های فراوانی بوده و زمان دقیقی برای اجرایی شدن طرح نمی توان ذکر کرد ولی ما در تلاشیم تا هر چه سریعتر ، مطالعات خود را تکمیل و با ارائه کارت بلیت الکترونیکی تحولی عظیم را در ناوگان حمل ونقل شهری ایجاد نماییم.