کمبود زیرساختهای فرهنگی بزرگترین مشکل فرهنگ کهگیلویه وبویراحمد است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر شنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران، افزود: زیرساختهای فرهنگی در این استان نسبت به سایر استانها بسیار کم است و لازم است در این خصوص توجه ویژه به این استان شود.

وی بیان کرد: در رابطه با سفر سوم هیئت دولت به استان، کار مطالعاتی و بررسی در حال انجام است و کارگروههایی در این زمینه تشکیل شده است.

نوذری یادآور شد: مردم این استان مردمی فرهنگ دوست هستند و داده ها و منابع خوبی در زمینه فرهنگ در این استان مشاهده می شود.

استاندار افزود: برای استفاده از این منابع باید زیر ساختهای فرهنگی را در این استان تقویت کنیم.

نوذری همچنین بیان داشت: در طول یکسال گذشته به شناسایی ظرفیتها و توانمندیهای استان پرداختیم و محورهایی که باید توسعه حول آنها انجام شود مشخص گردید.

وی توسعه زیر ساختها در بخشهای آب، راه، کشاورزی، صنعت و گردشگری را از محورهای توسعه و اولویت کاری در این استان بیان کرد و افزود: در این خصوص و در بحث مهار آب کار احداث چندین سد برای مصارف آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی در دست اقدام است که یکی از بزرگترین آنها سد "تنگ سرخ" است.

نوذری اظهار داشت: در گذشته مدیریت سد تنگ سرخ با استان فارس بوده و قرار بر این بود که آب این سد به استان فارس منتقل شود اما با پیگیری های مستمر مدیریت این سد به استان واگذار شد.

وی تصریح کرد: برخی سد ها در استان اعتبارشان به نام کهگیلویه وبویراحمد است اما منافعشان به استانهای دیگر می رسد.

استاندار به سدهای چم شیر و مارون اشاره کرد و گفت: این سدها آنطور که باید فرایند اقتصادی و توسعه ای آنها به طور مستقیم به کهگیلویه و بویراحمد برسد، نیست.

وی همچنین اظهار داشت: بخش حمل و نقل، راه ، راه آهن و فرودگاه که در برنامه های اقتصادی، سرمایه گذاری، تجارت و دیگر مسایل نقش کلیدی دارد به عنوان اولویت بعدی در استان در دست پیگیری است و اقدامات لازم جهت اتصال شبکه داخلی استان به شبکه ملی و سپس بین المللی در دست انجام است.

نوذری تصریح کرد: در استان ما صنعت گردشگری صنعتی پر درآمد، کم هزینه و برخوردار از تمام شرایط و استعدادهای لازم است و برای توسعه و رونق گرفتن این بخش هم سند توسعه گردشگری در دست تهیه می باشد و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در آن مشخص شده است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت ترافیک در شهر یاسوج از احداث دو زیر گذر در سال آینده در این شهر خبر داد.