۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۱۶

مرفاوی در گفتگو با مهر:

برای پیروزی برابر سایپا کاملا آماده ایم / امیدوارم بازی جذابی باشد

سرمربی تیم فوتبال استقلال ابراز امیدواری کرد دیدار با سایپا علاوه بر داشتن جذابیت های خاص خودش، سه امتیاز را برای آبی پوشان به همراه داشته باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تمریناتی که در اردوی امارات و تهران داشتیم شرایط خوبی داریم و برای دیدار برابر سایپا از شرایط مطلوبی برخورداریم.

وی در مورد تیم سایپا نیز گفت: آنها تیم جوان و خوبی در اختیار دارند که توسط یک مربی باتجربه و بزرگ نیز اداره و هدایت می شوند. با این شرایط امیدوارم شاهد فوتبالی زیبا از سوی هر دو تیم باشیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص اضافه شدن مرتضی محصص و ولی الله صالح نیا به جمع کادر فنی گفت: هنوز با آقای صالح نیا صحبتی نکرده ایم اما مرتضی محصص به عنوان مشاور فنی در کنار ما خواهند بود.

وی پیرامون سئوالی مبنی بر اینکه تعدادی از پیشکسوتان عنوان کرده بودند که تفکرات آلمانی و ایرانی در استقلال جواب نخواهد داد، گفت: تمامی نظرات پیشکسوتان برای من قابل احترام است و نمی توانم به نظرات آنها بی احترامی کنم اما باید در کوران شرایط باشیم تا بتوانیم جواب بدهیم. این گفته پیشکسوتان قطعا از سر دلسوزی و کمک به استقلال بوده است.

مرفاوی در پایان از هواداران خواست که تیم استقلال را تنها نگذاشته و فردا(یکشنبه) با حضور در ورزشگاه آزادی گرمی این دیدار را دوچندان کنند.

کد مطلب 1014076

