در خط حمله سرعت نداشتیم/ هواداران صبور باشند و بازیکنان را تخریب نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که عصر یکشنبه و پس از تساوی یک بر یک تیمش برابر سایپا در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری ورزشگاه آزادی سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: هر دو تیم برای این از یکدیگر شناخت کافی و لازم را داشتند.

وی ادامه داد: با آنالیزی که از دیدارهای گذشته سایپا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که آنها در خط دفاعی عملکرد خوبی دارند و از بازیکنان با انگیزه و جوانی نیز سود می برند. با این حال بازیکنان ما هم عملکرد خوبی داشتند و موقعیت های زیادی را هم روی دروازه حریف ایجاد کردند اما نتوانستند به گل برسند.

صمد مرفاوی در آنالیز تیمش گفت: ما در خط حمله سرعت لازم را نداشتیم و گلی را دریافت کردیم که نباید می خوردیم. بازیکنان ما در خط میانی توپ را لو دادند و همین توپ باعث گل حریف شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد شعار طرفداران و اینکه امروز کمتر از روزهای گذشته وی را مورد انتقاد قرار دادند گفت: من از مردم ممنون هستم اما آنها باید بپذیرند که بازی فوتبال 90 دقیقه است و باید صبور باشند و تا پایان بازی را دنبال کنند. اگر این هواداران فقط به تشویق تیم خود بپردازند قطعا مایه دلگرمی من و بازیکنانم خواهد بود اما با توجه به اینکه هنوز دقایقی از بازی نگذشته که هواداران به شعار علیه بازیکنان می پردازند این می تواند شرایط بازی را عوض کرده و موجب تخریب روحیه بازیکنان نیز بشود.

مرفاوی در پایان ابراز امیدواری کرد استقلال بتواند در دیدارهای آینده با کسب پیروزی و امتیازات لازم خود را به جمع تیم های بالانشین و مدعی قهرمانی در جدول رده بندی برساند.