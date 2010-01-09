به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر حسین واشقانی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با انتقاد از عدم تأمین اعتبارات پروژههای حمل و نقل شهر قم خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه شهر قم دارای مطالعات طرح جامع حمل و نقل است حمل و نقل ریلی، مترو و منوریل، آن طور که باید و شاید به اعتبارات مترو و منوریل توجه نشده، نه اینکه پیگیری نشده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهر قم تصریح کرد: شهر قم موقعیتی دارد که جمعیت میلیونی از شمال و جنوب و شرق و غرب تردد میکنند و بر همین اساس باید حمل و نقل عمومی قوی داشته باشیم و تنها با اتوبوس نمیتوان پاسخگوی حضور میلیونی زائران بود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم در ادامه با تشریح عملیات صورت گرفته در طرح منوریل قم اظهار داشت: قرارداد منوریل بسته شده و اعتبار 180 میلیارد تومانی فاز اول آن که شش کیلومتر است پیش بینی شده و پیمانکار آن در حال آغاز کار میباشد.
واشقانی تأکید کرد: متأسفانه فرایند پیشرفت پروژه خوب نیست و سازمان قطار شهری باید جدیتر به موضوع نگاه کند تا کار را هرچه سریع تر جلو ببرد، با این سرعتی که پیش میرود در زمان خود این پروژه انجام نخواهد شد.
وی با بیان اینکه خط زیرزمینی شهر قم به عنوان یک سامانه بزرگ میتواند بخش مهمی از ترافیک شهر را به خود اختصاص دهد، گفت: خط اصلی که مسیر آن از خیابان امامزاده ابراهیم است باید به صورت زیرزمینی طراحی شود که براساس توافقاتی که در گذشته شده مقدمات کار فراهم شده است.
کلنگزنی پروژه قطار شهری قم به زودی آغاز میشود
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از کلنگزنی پروژه قطار شهری قم ( مترو) در آیندهای نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: در میدان ولی عصر(عج) ( مسیر منتهی به جمکران ) قطعه زمینی در نظر گرفته شده تا پس از نقشهبرداری، کلنگ قطار شهری قم طی روزهای آینده به صورت خط زیرزمینی از میدان ولی عصر (عج) به زمین زده شود.
واشقانی با اشاره به اعتبارات این طرح ابراز داشت: اعتبار اولیه این طرح 940 میلیارد تومان است که به صورت طراحی، خرید، تجهیزات، ساخت، نصب و راهاندازی است.
وی همچنین اولویتهای کاری خود را مورد تأکید قرار داد و گفت: اولویت ما این است تا خط اصلی منوریل به اجرا دربیاید و برای این کار باید به دنبال جذب اعتبار باشیم که 700 میلیون دلار برای کلان شهرها اختصاص پیدا کرده که سعی میکنیم اعتبارات خوبی را بگیریم.
حسین واشقانی ادامه داد: 120 میلیون دلار برای خط زیرزمینی و 80 میلیون دلار هم برای منوریل پیش بینی کردهایم که مسئولین قم باید با وحدت رویه اعتبارات خوبی را جذب کنند.
وی به برنامه زمانبندی این دو پروژه اشاره و عنوان کرد: برای خط قطار شهری و زیرزمینی پنج سال و برای فاز اول منوریل که شش کیلومتر از 18 کیلومتر است، سه سال پیش بینی شده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم همچنین از راهاندازی خط اتوبوس برقی درقم خبر داد و اظهار داشت: برای راه اندازی این خط از خیابان امام نیاز به کارهای زیرساختی دارد و البته کار ساده ای است که مشکلی برای اجرای آن نیست.
حمل و نقل در کشور ما با دنیا همزمان نیست
واشقانی در ابتدای سخنان خود نیز بر برنامهریزی درست حمل ونقل شهری در کشور تأکید کرد و گفت: برنامهریزی حمل و نقل در کشور ما با دنیا همزمان نیست و به خاطر این که تا دستاوردهای جدید را پیاده کنیم زمان میبرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم تاکید کرد: برای حل معضل ترافیک نباید تابع خودروها بشویم و باید خودمحوری را از پیش پای خود برداریم اگر قرار باشد برنامهریزی مهندسی ترافیک را دنبال کنیم باید ناوگانهای حمل و نقل عمومی را استوار کنیم به طوری که 75 درصد باید به حمل ونقل عمومی، منوریل، اتوبوس و البته تاکسی در حد اندک اختصاص پیدا کند.
در جمع خبرنگاران عنوان شد:
تأمین اعتبارات حمل و نقل شهری قم مورد بیتوجهی قرار گرفته است
قم - خبرگزاری مهر: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از بی توجهی به تأمین اعتبارات پروژههای حمل و نقل شهری در قم انتقاد کرد.
