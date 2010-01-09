"اهل این محله ایم" در مشهد به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی در اجرای برنامه طرح تئاتر برای مردم امشب افزود: اجرای عمومی تئاتر در مشهد از امروز آغاز شده و تا 18 اسفندماه ادامه دارد.

مهدی خاتمی افزود: امسال یکی از سالهای پرثمر عرصه تئاتر خراسان رضوی است که پنج تئاتر از استان در جشنواره تئاتر فجر امسال حضور دارند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان رضوی با اشاره به اینکه جذب مخاطب یکی از مهمترین اهداف مهم اجرای این طرح است، تصریح کرد: 40 نمایش از ابتدای سال در مشهد ساخته شده است که در قالب 120 نمایش با اجرای عمومی درمشهد به نمایش گذاشته می شود.

وی افزود: در طرح تئاتر برای مردم 26 نمایش از 26 گروه تئاتری استان به مدت 60 شب در سالن هاشمی نژاد و مجتمع امام رضا (ع) به نمایش در می آید.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان با اشاره به اینکه هنر تئاتر یک زبان فراگیر جهت انتقال پیام بوده و هست، خاطرنشان کرد: از هنر تئاتر می توان به عنوان ابزار مناسب و موثری برای آموزش عموم مردم و ارتقاء سطح فرهنگ در جامعه بهره برد.

خاتمی افزود: طرح اجرای تئاتر برای مردم از امروز با نمایشنامه اهل این محله ایم به کارگردانی رضا صابری آغاز شد و تا 18 اسفند ماه ادامه می یابد.

طرح تئاتر برای مردم با مشارکت شهرداری مشهد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی استان برای دومین بار اجرا می شود.