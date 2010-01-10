هدف ما از حضور در لیگ کمک به ورزش است/ 13 تیم در مسابقات مختلف داریم

غلامحسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 13 تیم مختلف از نیروی زمینی ارتش در لیگ رشته های مختلف ورزشی حضور دارند و هدف ما از حضور در این رقابتها کمک به رشد و پیشرفت ورزش ایران در رشته های مختلف است.

وی ادامه داد: با کمترین بودجه در رقابتهای رشته های مختلف شرکت کرده ایم و تنها درخواست ما از فدراسیونهای ورزشی این است که طوری برنامه ریزی کنند تا ما بتوانیم با توجه به استفاده از نیروهای وظیفه خود حضور موثری در لیگ های مختلف داشته باشیم.

بساطی تصریح کرد: در تمامی ادوار برگزاری لیگ کشتی آزاد شرکت داشته ایم و به عنوان یک تیم با نظم و انضباط در این رقابتها شرکت کرده ایم و فکرمی کنم با معرفی بیش از بیست کشتی گیر به تیمهای ملی به اهداف خود دست یافته ایم و توانسته ایم به کشتی ایران کمک کنیم.

سرمربی تیم کشتی آزاد نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: البته امسال از عملکرد برخی کشتی گیران خود در لیگ راضی نیستیم زیرا با توجه به نیروهای خوبی که جذب کرده ایم انتظار بیشتری از تیم خود داشتیم ولی در نهایت بضاعت ما همین نفرات بود.

بساطی درپایان خاطرنشان کرد: از فدراسیون کشتی تشکر می کنیم که با توجه به مشکلات مالی تیم شهدای نیروی زمینی ارتش مساعدتهای مالی لازم را داشتند تا بتوانیم با حفظ و تحت پوشش قرار دادن نفرات سرشناس خود به کشتی ایران کمک کنیم.