طلب معوقه بانکهای دولتی 460 هزار میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، هادی قوامی عصر شنبه در بجنورد به خبرنگاران اظهار داشت: با احتساب جرایم و سود بانکی میزان بدهی معوقه و سررسید گذشته مردم به بانکهای دولتی به 480 هزار میلیارد ریال می رسد که این عامل مشکلات زیادی را در بخش نقدینگی برای بانکها ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: میزان بدهی معوقه مردم به بانکهای دولتی دو برابر بودجه عمرانی سال جاری کشور است و پرداخت این بدهی های معوقه به بانکهای دولتی می تواند موجب رونق سرمایه در کشور شود.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون 25 درصد از نقدینگی پیش بینی شده کشور در قالب بدهی معوقه به بانکها در دست مردم بلوکه شده است.

قوامی افزود: برای رونق بازار سرمایه در کشور مجلس طرح یک فوریتی را در دست اجرا گذاشته تا بخش از منابع بانکها از محل درآمدهای نفتی تامین و برای رونق بازار سرمایه هزینه شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر برخی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به دلیل شوک ناشی از تورم با مشکل مالی مواجه اند که باید به آنها در تامین سرمایه در گردش کمک شود.

نماینده مردم اسفراین به طرحهای زودبازده در سطح کشور اشاره کرد و گفت: بانکهای دولتی در سطح کشورر 220 هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات بانکی برای طرحهای زودبازده پرداخت کردند.

قوامی افزود: بانکهای دولتی در سطح کشور در بخش پرداخت تسهیلات طرحهای زودبازده به مصوبه مجلس شورای اسلامی و دولت توجه نکرده و 80 درصد در بخش اجرا انحراف داشتند.

به گفته وی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بانکها می بایست 30 درصد از منابع خود را در قالب تسهیلات برای اجرای طرحهای زودبازده پرداخت می کردند که در این بخش 10 درصد از منابع را هزینه کردند.