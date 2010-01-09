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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۵۷

سه بازیکن مس کرمان مصدوم هستند

سه بازیکن مس کرمان مصدوم هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: رضا هاشمی از مصدومیت سه بازیکن اصلی مس خبر داد و گفت: مس برای جدا شدن از تیمهای قعر جدول به 3 امتیاز مقابل صبا نیاز دارد.

مدیر روابط عمومی باشگاه مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازیکنان مس در طول تمرینات از آمادگی لازم برای شکست صبا برخوردار شده اند و هدف مس در تمام دیدارهای باقیمانده شکست حریف و صعود به رده های بالای جدول است.

وی افزود: در بازی مقابل صبا باطری بازیکنان آماده هستند اما "فرزاد آشوبی" و " مصطفی سیفی" به دلیل مصدومیت و "میثم منیعی" به دلیل ابتلاء به آنفلوانزا از همراهی تیم محروم هستند.

هاشمی عنوان کرد: سایر بازیکنان تیم با استفاده از تعطیلات هفته های اخیر از آمادگی جسمانی مطلوبی برخوردار هستند.

وی عنوان کرد: بازیکنان تیم نیز هماهنگ شده اند و زیر نظر بوناچیچ تمرینات ویژه ای را پشت سرگذاشته اند.

وی تنها هدف مس مقابل صبا را کسب 3 امتیاز این دیدار و افزایش روحیه بازیکنان برای قرار گرفتن در یک روند صعودی دانست.

مس کرمان و صبای قم عصر یکشنیه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در چاچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر به مصاف یکدیگر می روند.


 

کد مطلب 1014112

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