سه بازیکن مس کرمان مصدوم هستند

مدیر روابط عمومی باشگاه مس کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بازیکنان مس در طول تمرینات از آمادگی لازم برای شکست صبا برخوردار شده اند و هدف مس در تمام دیدارهای باقیمانده شکست حریف و صعود به رده های بالای جدول است.

وی افزود: در بازی مقابل صبا باطری بازیکنان آماده هستند اما "فرزاد آشوبی" و " مصطفی سیفی" به دلیل مصدومیت و "میثم منیعی" به دلیل ابتلاء به آنفلوانزا از همراهی تیم محروم هستند.

هاشمی عنوان کرد: سایر بازیکنان تیم با استفاده از تعطیلات هفته های اخیر از آمادگی جسمانی مطلوبی برخوردار هستند.

وی عنوان کرد: بازیکنان تیم نیز هماهنگ شده اند و زیر نظر بوناچیچ تمرینات ویژه ای را پشت سرگذاشته اند.

وی تنها هدف مس مقابل صبا را کسب 3 امتیاز این دیدار و افزایش روحیه بازیکنان برای قرار گرفتن در یک روند صعودی دانست.

مس کرمان و صبای قم عصر یکشنیه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان در چاچوب هفته بیست و دوم لیگ برتر به مصاف یکدیگر می روند.



