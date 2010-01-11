سعید داداش‌پور کشتی‌گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهربا بیان این مطلب افزود: پس از مصدومیتم از ناحیه دست در رقابتهای ازبکستان رقابتهای مهمی همچون قهرمانی آسیا و جهان را از دست دادم.

وی ادامه داد: پس از آن تمرینات خود را در مازندران آغاز کردم تا دوباره با نظر مساعد مربیان تیم ملی به اردوها دعوت شوم و براین اساس در اولین گام در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد به همراه نفت شرکت کردم تا برای شرکت در مسابقات مهم آینده آماده شوم.

داداش‌پور تصریح کرد: در چند دیدار نفت تهران به میدان رفته ام از میزان آمادگی ام زیاد راضی نیستم ولی با توجه به تمریناتی که زیر نظر کادر فنی نفت تهران دنبال می کنم برای شرکت در دیدارهای مرحله نیمه نهایی و نهایی آماده می شوم.

وی در مورد نبرد احتمالی با مهدی تقوی در مرحله فینال لیگ گفت: مهدی تقوی از قهرمانان ارزنده جهان و کشتی گیران با اخلاق کشورمان است و من برای تمام حریفانم احترام قایلم و امیدوارم بتوانم نتایج خوبی در دیدارهای باقی مانده لیگ کشتی بدست آورم.

مرحله نیمه نهایی ونهایی لیگ برتر کشتی آزاد روز 28 دی ماه و بصورت متمرکز برگزار می شود که هنوز میزبان این رقابتها مشخص نیست.