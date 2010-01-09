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۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۰۰

اسد خبر داد:

نصب تابلوهای جهت نمای فسفری در محورهای مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری مازندران از نصب تابلوهای تعیین جهت فسفری از نوع خورشیدی با صرف اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریال در سطح محورهای ارتباطی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد عصر شنبه در جلسه شورای حمل و نقل استان در ساری افزود: محورهای ارتباطی مازندران به دلیل حجم بالای ترافیک و تردد وسایل نقلیه جز محورهای حساس کشور محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: ایمن سازی این محورها و حذف نقاط پرحادثه به عنوان دو برنامه اصلی این اداره کل همواره به طور ساری و جاری در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه تصریح کرد:‌ یکی از برنامه های این اداره کل در زمینه ایمن سازی محورها و رفع نقاط پرحادثه نصب تابلوهای جهت نمای فسفری جهت آشکار سازی نقاط پرحادثه است که به تعداد ۱۰۰ دستگاه در محورهای شریانی استان از جمله محور هراز، سوادکوه، کندوان و کناره نصب شده است.

اسد از آشکارسازی نقاط پرحادثه به عنوان یکی از روشهای کاهش حوادث جاده ای و افزایش ایمنی تردد یاد کرد و اظهار داشت: با عنایت به شناسایی نقاط پرحادثه استان از سنوات گذشته اقدامات مؤثری درخصوص رفع این نقاط صورت گرفته است.

به گفته این مسئول راهداری مازندران، نصب انواع علائم به عنوان یک اقدام کم هزینه، زودبازده ، توانسته در جهت کاهش تصادفات و تلفات جاده ای نقش بسیار مؤثری ایفا نماید.

وی یادآور شد: نصب علائم مذکور درسطح محورها به تعداد محدود ۱۰۰ دستگاه به صورت طرح آزمایشی توسط این اداره کل انجام پذیرفت.

 

کد مطلب 1014117

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