استان مرکزی ماه گذشته 230 میلیارد تومان یارانه سوخت دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین صادقیان عصر شنبه در حاشیه جلسه کارگروه انرژی استان مرکزی در اراک افزود: بر اساس قیمت تمام شده انرژی در فوب خلیج فارس در عرضه چهار فرآورده نفتی عمده در استان مرکزی در ماه گذشته 230 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که در صورت احتساب مازوت تحویلی در وسعت 6.5 میلیون لیتر به نیروگاه این رقم از رشد بسیار زیادی برخوردار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی روزانه در جایگاه های سوخت CNG 230 هزار کیلوگرم گاز فشرده تحویل می شود که این مقدار سوخت تحویلی در میان 17 هزار خودرو دوگانه سوز توزیع می شود که با احتساب این میزان خودرو روزانه 500 هزار لیتر در مصرف بنزین در استان مرکزی صرفه جویی می شود که این مبلغ معادل ماهانه هشت میلیارد تومان است.

صادقیان با بیان اینکه هم اینک 32 جایگاه جدید سوخت CNG در استان مرکزی در حال احداث است بیان داشت: انتظار می رود تا 22 بهمن ماه مشکل کمبود جایگاه های CNG در شهرستان ساوه برطرف شود و کمبودی در این زمینه در ساوه نداشته باشیم.

مدیرشرکت پخش فرآروده های نفتی منطقه مرکزی نبود تناسب میان تولید خودرو و کیتهای دوگانه سوز کردن خودروها را در استان مرکزی از عمده ترین مشکلات فراروی استان دانست و بر ضرورت برطرف کردن این نواقص و مشکلات در استان مرکزی تاکید کرد.