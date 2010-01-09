  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ دی ۱۳۸۸، ۱۹:۴۶

صادقیان:

استان مرکزی ماه گذشته 230 میلیارد تومان یارانه سوخت دریافت کرد

استان مرکزی ماه گذشته 230 میلیارد تومان یارانه سوخت دریافت کرد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه مرکزی گفت: استان مرکزی در ماه گذشته از محل چهار فرآورده اصلی سوختی 230 میلیارد تومان یارانه دریافت کرده است که در این مبلغ یارانه پرداختی برای سوخت نیروگاه شازند محاسبه نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین صادقیان عصر شنبه در حاشیه جلسه کارگروه انرژی استان مرکزی در اراک افزود: بر اساس قیمت تمام شده انرژی در فوب خلیج فارس در عرضه چهار فرآورده نفتی عمده در استان مرکزی در ماه گذشته 230 میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است که در صورت احتساب مازوت تحویلی در وسعت 6.5 میلیون لیتر به نیروگاه این رقم از رشد بسیار زیادی برخوردار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در استان مرکزی روزانه در جایگاه های سوخت CNG  230 هزار کیلوگرم گاز فشرده تحویل می شود که این مقدار سوخت تحویلی در میان 17 هزار خودرو دوگانه سوز توزیع می شود که با احتساب این میزان خودرو روزانه 500 هزار لیتر در مصرف بنزین در استان مرکزی صرفه جویی می شود که این مبلغ معادل ماهانه هشت میلیارد تومان است.

صادقیان با بیان اینکه هم اینک 32 جایگاه جدید سوخت CNG در استان مرکزی در حال احداث است بیان داشت: انتظار می رود تا 22 بهمن ماه مشکل کمبود جایگاه های CNG در شهرستان ساوه برطرف شود  و کمبودی در این زمینه در ساوه نداشته باشیم.

مدیرشرکت پخش فرآروده های نفتی منطقه مرکزی نبود تناسب میان تولید خودرو و کیتهای دوگانه سوز کردن خودروها را در استان مرکزی از عمده ترین مشکلات فراروی استان دانست و بر ضرورت برطرف کردن این نواقص و مشکلات در استان مرکزی تاکید کرد.

  

کد مطلب 1014130

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها