توقف کامل شهرک سازی شرط مذاکره با اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد فلسطینی در پاسخ به فشارهای غرب برای بازگشت تشکیلات خودگردان بر سر میز مذاکرات سازش خاورمیانه گفت شرایط این تشکیلات هیچ تغییری نکرده است.

این در حالی است که اخیرا "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا طی اظهاراتی از مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین خواست بدون پیش شرط به میز مذاکره بازگردند. با این حال عریقات تاکید کرد که توقف کامل ساخت و سازها به ویژه در بیت المقدس از جمله اصلی ترین شروط چنین اقدامی از سوی فلسطینیها خواهد بود.

روز جمعه وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتاری اردنی خود ضمن تاکید بر ضرورت از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه، طرفهای فلسطینی و صهیونیستی را دعوت به نشست بر سر میز مذاکره کرده و از آنها خواست پیش از نگران کننده شدن شرایط، بر سر اختلافهای خود به توافق برسند.

در پاسخ به این اظهارات، عریقات به خبرگزاری فرانسه گفت: از سر گیری مذاکرات صلح نیازمند توقف کامل شهرک سازی است.



وی همچنین خاطرنشان کرد که مذاکرات سازش در صورت از سرگیری باید از همان نقطه ای که در دسامبر 2008 متوقف شده، آغاز شود.

خاطرنشان می شود که کلینتون در سخنان اخیر خود مدعی شد آمریکا در حال رایزنی با طرف اسرائیلی و کشورهای عرب به منظور از سرگیری مذاکرات سازش است. این در حالی است که تلاشهای واشنگتن برای متوقف کردن ساخت و ساز در مناطق اشغالی فلسطین تا کنون بی نتیجه بوده است.