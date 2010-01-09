ایران و بحرین روابطی نمونه دارند/ افراط گرایی نتیجه دخالت آمریکا در امنیت منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امورخارجه کشورمان روز شنبه در دیدار خلیفه بن احمد الظهرانی رئیس مجلس بحرین در تهران افزود: هشت سال قبل نیروهای آمریکایی با ادعای ماموریت برای تحقق شعار اعاده امنیت، جلوگیری از افراط گرایی و تروریزم و مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر وارد افغانستان شدند، اما نتیجه این سیاست غلط، توسعه ناامنی از بخشی از افغانستان به منطقه، گسترش افراط گرایی به سایر کشورها و افزایش تولید مواد مخدر از چند تن به 9 هزار تن بوده است.

متکی با اشاره به ناکامی سیاستهای هشت ساله بوش در منطقه، اعلام کرد: برخی گمان می کردند با لشکرکشی و نظامی گری می توانند مشکلات منطقه را حل کنند.

وی با اشاره به تکرار این تجربه شکست خورده در خاورمیانه و عراق اظهار داشت: مشکلات جدی در منطقه همه کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو تنها اهتمام خود کشورهای منطقه با رویکرد منطقه ای مبتنی بر گفتگو و تعاون و اجتناب از رویکردهای فرامنطقه ای مبتنی بر سیاستهای نظامی و مداخله جویانه، راه حل برون رفت از این مشکلات است.

متکی با استقبال از رفت و آمد هیئتهای مختلف میان ایران و بحرین از جمله سفر هیئت پارلمانی این کشور به تهران و مذاکرات و رایزنی پیرامون همکاریهای دو جانبه و منطقه ای تصریح کرد: حمایت مجالس ایران و بحرین از سیاستها و همکاریهای منطقه ای، دولتهای دو کشور را بیشتر مصمم می سازد تا بدنبال اجرای سیاستهایی در جهت حل مسائل منطقه باشند.

وزیر امورخارجه با اشاره به مناسبات تهران - منامه به عنوان روابطی نمونه در سطح منطقه، مجالس دو کشور را حامیان روابط برادرانه، صمیمی و نزدیک فیمابین خواند.

وی با تاکید بر اینکه راهبرد کشورهای منطقه وحدت و اتحاد و راهبرد دشمنان ایجاد تفرقه و نفاق است به ظرفیتهای بالای تمدنی، دینی، اقتصادی و سیاسی منطقه اشاره کرد و افزود: اسلام از ظرفیت عظیمی در جهت انسجام و وحدت کشورها و ملت های منطقه برخوردار است.

متکی با تاکید بر اینکه ضروری است حجم همکاریهای دو کشور متناسب با روابط خوب تهران - منامه افزایش یابد، زمینه های گسترش همکاری ها را در حوزه های اقتصادی، تجاری ، تجارت آزاد، محیط زیست، سرمایه گذاری مشترک، امور بانکی، بخشهای خصوصی و امور پزشکی و بهداشتی برشمرد.

رئیس مجلس بحرین نیز که حامل درودهای گرم وزیر امورخارجه کشورش برای متکی بود، هدف از حضور هیئت پارلمانی بحرین در ایران را مرور راههای پیشبرد روابط دو کشور در حوزه های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی توصیف کرد.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش دیدارهای متقابل و رایزنیهای مشترک دو کشور، اعلام کرد که روابط دیرینه ایران و بحرین ریشه در نزدیکی دو ملت دارد و این مناسبات در جهت منافع دو کشور، دو ملت و منطقه است.

الظهرانی با استقبال از دیدگاههای متکی پیرامون مسائل منطقه از جمله در خصوص تحولات افغانستان، عراق و خاورمیانه اظهار داشت: نگاه و دیدگاه ما و شما در مورد مسائل منطقه یکسان است و ما از نقش حکیمانه، خیرخواهانه توام با درایت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری صاحب تمدن بزرگ در منطقه تقدیر می کنیم.

وی بر حمایت مجلس بحرین از گسترش و تقویت همکاریهای تهران - منامه در کلیه زمینه ها تاکید کرد.