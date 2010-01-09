هدف مذاکرات سازش ادامه اشغالگری اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، سامی ابوزهری سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تلاشهای آمریکا و کشورهای عربی برای از سرگیری مذاکرات سازش بین رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان را محکوم کرد.

وی گفت: هدف این تلاشها برای از سرگرفتن مذاکرات متوقف شده سازش که با استفاده از ضعف کشورهای عربی انجام می شود کسب آبروی دوباره برای دولت آمریکا و ادامه اشغالگری رژیم صهیونیستی است.

ابوزهری افزود: به اعتقاد حماس اسرائیل تنها طرفی است که از این طرح سود می برد زیرا مقامهای این رژیم تحت پوشش آن می توانند به ساخت شهرکهای بیشتر و یهودی سازی بیت المقدس ادامه دهند.

این در حالی است که روز گذشته هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با وزیر خارجه اردن در واشنگتن از ادامه رایزنیهای کشورش با اعراب و تشکیلات خودگردان برای از سرگیری مذاکرات سازش خاورمیانه در اولین فرصت ممکن و بدون هیچ پیش شرطی خبر داد.

در همین حال امروزشنبه صائب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی در پاسخ به فشارهای غرب برای بازگشت برسر میز مذاکرات سازش گفت شرایط تشکیلات خودگردان هیچ تغییری نکرده و توقف کامل شهرک سازی در مناطق اشغالی و بیت المقدس از شروط بازگشت فلسطینیها به مذاکرات مذکور است.