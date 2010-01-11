حقمان پیروزی با 5 گل بود / رده سوم را به راحتی از دست دادیم

حامد کاویانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی تیم استیل آذین برابر راه آهن شهرری گفت: در این بازی ما تیم برتر میدان بودیم و باید حداقل 4 یا 5 گل به ثمر می رساندیم اما نتوانستیم از فرصت‌های بدست آمده به خوبی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه تساوی برابر راه آهن اصلا رضایت بخش نبود، ادامه داد: از یک سو بدشانسی مانع از رسیدن بازیکنان ما به گل برتری در این دیدار داشت و از سوی دیگر باید نقاط ضعف تیم خصوصا در خط حمله را برطرف کنیم تا در بازی‌های آینده موقعیت‌های گلزنی را از دست ندهیم.

هافبک تیم فوتبال استیل آذین با بیان اینکه روند این تیم رو به رشد است، اظهار داشت: قطعا می توانیم با ادامه این روند و کسب امتیازات لازم در بازی‌های آینده، جایگاه خود در جمع تیم‌های بالای جدول را حفظ کنیم.

کاویانپور در پایان گفت: اگر برابر راه آهن به راحتی امتیاز از دست نمی دادیم، می توانستیم امروز در رده سوم جدول رده بندی قرار بگیریم اما این اتفاق نیفتاد، البته در بازی‌های آینده باید بیشتر تلاش کنیم تا به این راحتی امتیاز از دست ندهیم.