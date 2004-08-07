وزير امور خارجه پاكستان فردا شب وارد تهران خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، قصورى در سفر دو روزه خود به تهران كه در پاسخ به دعوت رسمى سيد كمال خرازي همتاى ايراني اش انجام مي شود با برخي از مقامات كشورمان در خصوص روابط دو جانبه ، مسائل منطقه اى و اوضاع بين المللى گفت و گو خواهد كرد .



پيش ترنيز يك منبع آگاه در سفارت پاكستان در تهران در گفتگو با خبرنگار "مهر" اعلام كرده بود : وزير امور خارجه پاكستان قرار است در اين سفر با سيد محمد خاتمي رييس جمهوري ، آيت الله هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي و سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان در خصوص روابط دو جانبه و راههاي گسترش آن ، تحولات منطقه اي و بين المللي بويژه عراق و افغانستان بحث و تبادل نظر نمايد .



اين در حالي است كه با توجه به تحولات اخير درباره طرح احداث خط لوله انتقال گاز ايران از طريق هند كارشناسان بر اين باورند كه سفر قصورى با توجه به تحولات اخير در خصوص طرح احداث خط لوله انتقال گاز ايران از طريق هند به پاكستان بسيار حايز اهميت خواهد بود .