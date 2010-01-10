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۲۰ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۲

اشپیگل بررسی کرد :

کاهش محبوبیت اوباما و نگرانی دموکراتها از شکستهای آینده

کاهش محبوبیت اوباما و نگرانی دموکراتها از شکستهای آینده

یک هفته نامه آلمانی در مطلبی از کاهش محبوبیت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حتی در حزب خودش و نگرانی دموکراتها از شکستهای آینده این حزب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی در این باره نوشت: جادوی محبوبیت اوباما در حزب خودش هم کاهش یافته است به گونه ای که بسیاری از دموکراتها از یک شکست در انتخابات کنگره پاییز آینده می ترسند.

برگشت بسیاری از سناتورهای سرشناس دموکرات از این حزب نشان می دهد که وضعیت حزب دموکرات تا چه حد بد است. آنها دیگر انتظار هیچ شانسی را برای انتخاب دوباره شان ندارند.

نویسنده در ادامه مسئول ضعف حزب دموکرات را باراک اوباما دانسته و نوشت: کمتر از یک سال بعد از ورود سرشار از موفقیت اوباما به کاخ سفید دوستان هم حزبی وی او را برای اقداماتش ناسزا می گویند و جمهوریخواهان سال آینده را یک سال بزرگ برای خود ارزیابی کردند.

اشپیگل در ادامه نوشت: سال گذشته برخی از نمایندگان دموکرات برگشتشان از این حزب را اعلام کردند و در نوامبر گذشته نیز این حزب شکست در انتخابات ایالتی در نیوجرسی و ویرجینیا را متحمل شد این در حالی بود که کاندیدای ریاست جمهوری این حزب تنها دوازده ماه قبل از این شکست به عنوان اولین دموکرات از سال 1964 انتخابات در این دو ایالت را برنده شد.

بعضا تحلیلگران هر دو حزب کنگره آمریکا یک پیروزی حزب جمهوریخواه در انتخابات کنگره این کشور را هم در مجلس نمایندگان و هم در سنای این کشور انتظار دارند.

کد مطلب 1014172

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