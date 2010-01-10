استانداردسازی مدارس استان قزوین 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

محمدجواد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: سال گذشته حدود 300 میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی استان، ملی و همچنین مشارکت خیرین مدرسه ساز جهت اجرای طرحهای این اداره کل تامین شد که این میزان پاسخگوی نیازهای آموزشی استان نیست.

حیدری مهمترین مشکل نوسازی مدارس استان قزوین را فرسوده و قدیمی بودن ساختمان های تعدادی از مدارس دانست و خاطرنشان کرد: به دلیل زلزله خیز بودن استان، این ساختمانها باید به طور جدی تقویت و بازسازی شوند و در خصوص کمبود تجهیزات آموزشی در مدارس نیز بازنگری جدی صورت گیرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین یادآور شد: با تصویب طرح تخریب و بازسازی مدارس توسط مجلس شورای اسلامی و تامین اعتبار آن از محل صندوق ذخیره ارزی تا حدودی مشکلات اعتباری رفع شده است.

حیدری بیان کرد: در صورت تحقق 100 درصدی اعتبارات تا پایان سال جاری در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی از نظر کمی و کیفی در این زمینه را شاهد خواهیم بود.

وی ایمن نبودن برخی مدارس در مقابل زلزله و فشارهای جانبی و عدم برخورداری از استحکام و قدمت بیش از 30 سال را از ویژگی های مدارس فرسوده استان ذکر کرد.

این مسئول گفت: از هزار و 300 باب ساختمان آموزشی استان حدود 350 مدرسه به دلیل استفاده از مصالح خشتی، گلی و چوبی، تخریبی است که باید از نو ساخته شوند و 200 مدرسه نیز به مقاوم سازی نیاز دارند.



حیدری با تاکید بر اینکه 50 درصد مدارس استان قزوین تا حدودی از استاندردهای لازم برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: سایر مدارس نیز که تعداد آنها حدود سه هزار کلاس درس و بیشتر آنها در مقاطع دبیرستان و دبستان است باید ظرف مدت پنج سال آینده به استاندارد تعیین شده برسند و یا نوسازی شوند.

استان قزوین با 210 هزار دانش آموز، پنج هزار و 528 کلاس درس و دو هزار و 209 باب مدرسه دارد.