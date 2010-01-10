اجرای طرح شناسایی نیروهای خلاق در آموزش و پرورش قزوین

قاسم ظریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: مثبت نگری از ویژگی های نظام نظارت و بازرسی کارآمد است که در یک نظام نظارتی مطلوب باید نقاط مثبت نیز مورد توجه ناظر باشد و با دیدی مثبت به مسائل نگاه شود.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ اعتماد به دیگران موجب می ‌شود تا کنترل مثبت ‌نگر توسعه یافته و افراد، گروه‌ ها یا سازمانهای تحت نظارت با علاقمندی و انگیزه با سیستم کنترل و نظارت هماهنگ شوند.

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان آموزش وپرورش استان قزوین، تقویت فرهنگ توجه به نکات مثبت و فعالیت های ارزشمند افراد به عنوان یکی ازنتایج مهم فرآیند نظارت و ارزیابی،شناسایی نیروهای خلاق شاغل در مدارس و مناطق استان را از اهداف این طرح عنوان کرد.

ظریفی، تهیه بانک اطلاعاتی از نیروهای مبتکر و خلاق به تفکیک حوزه فعالیت، جلب همکاری افزون تر این نیروها، بهره مندی از خلاقیت این افراد در سطحی گسترده تر و فراتر از محدوده واحد آموزشی خاص و تقویت و ایجاد انگیزه برای شکوفایی استعدادهای نهان از طریق تشویق یا توجه ویژه به نیروهای خلاق را از دیگر اهداف این طرح اعلام کرد.

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان آموزش و پرورش استان قزوین یادآور شد: طرح شناسایی نیروهای به اندیش، خلاق، مبتکر و شکوفا در سطح آموزش و پرورش و مناطق 14 گانه استان اجرا می شود.