تيم فوتسال فارس به عنوان قهرماني دست يافت

به گزارش خبرنگار "مهر" تيم فارس به اتفاق تيم كرمان ديدارفينال را برگزاركردند كه دروقت قانوني دوتيم به نتيجه يك بر يك رسيدند. گل تيم فارس توسط ابوالقاسم جوكار به ثمر رسيد وگل كرمان دركمتر ازيك دقيقه به پايان بازي توسط سعيد اميرزاده زده شد وهمين امر سبب شد كه كاربه ضربات پنالتي كشيده شود. درضربات پنالتي تيم فارس موفق شد با نتيجه 3 بر2 به پيروزي دست يابد. داوري اين ديداررا محمدرضا منصوري وكوپال ناظمي به عهده داشتند. ديداررده بندي را دوتيم اصفهان وتهران برگزاركردند كه اين ديداردروقت قانوني صفربرصفر به پايان رسيد ودرضربات پنالتي، اصفهان موفق شد 3 بر2 به پيروزي دست يابد وعنوان سوم را به خود اختصاص دهد.

اسامي تيم قهرمان( فارس) : سيد كريم امامي، سيد نصرالدين موسوي، عباس كشاورز، ابوالقاسم جوكار، شفيق ذرغال، محمد اكبري، جاويد فروزان، محمد علي خداپرست، ايمان ياري، محسن بدوي، شمسعلي نظري.

مربي: حميد زياني سرپرست: داودعوض ياد