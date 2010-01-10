شهرهای لالی و اندیکا به یکدیگر متصل می شوند

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به خبرنگار مهر در این شهر گفت: با توجه به عدم وجود جاده ارتباطی میان دو شهر لالی و اندیکا و لزوم دسترسی به چاه های نفت و گاز موجود در منطقه، این پروژه توسط این شرکت اجرا می شود.

غلامحسین بابادی افزود: عملیات اجرایی این جاده با اعتبار 20 میلیارد ریال از سوی شرکت ملی نفت ایران آغاز می شود.

وی افزود: این جاده از نوع روستایی با عرض هشت متر و اجرای روکش آسفالت گرم بوده و برای آن احداث 15 دستگاه پل با دهانه های دو و سه متری پیش بینی شده است.



بابادی ادامه داد: همچنین در این پروژه بیش از 200 هزار متر مکعب خاکبرداری، پخش بیش از 38 هزار متر مربع مصالح راهسازی و بیش از یک میلیون متر مربع آسفالت گرم پیش بینی شده است.



این جاده در مجموع 50 کیلومتر طول دارد که عملیات راهسازی آن در قطعه 22 کیلومتری توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و بقیه آن توسط اداره راه و ترابری شهرستان مسجدسلیمان اجرا می شود.