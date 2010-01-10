ساخت کارخانه کمپوست در بندرعباس آغاز شد

حمید جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: این پروژه در دو فاز بازیافت پسماند خشک و تر اجرا که اتمام آن سه تا پنج سال به طول می انجامد.

وی ادامه داد: این پروژه با همیاری بخش خصوصی در محل سایت دفع تل سیا در حال آماده سازی است که سازمان محیط زیست نیز مجوزهای لازم را برای راه اندازی این کارخانه صادر کرده است.

مدیرعامل سازمان بازیافت زباله و پسماند شهرداری بندرعباس اضافه کرد: برای راه اندازی خط تفکیک زباله ها قرادادهای لازم برای خرید ماشین آلات تفکیک زباله بسته شده است.

جمالی تاکید کرد: عمده مشکل بر سر راه احداث این کارخانه حمل زباله ها به این محل است که باید در راستای رفع آن تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.

وی در مورد اعتبار اختصاص یافته برای اجرای این پروژه افزود: 1.5 میلیارد تومان برای راه اندازی فاز اول این کارخانه پیش بینی شده است.

مدیرعامل سازمان بازیافت زباله و پسماندهای شهرداری بندرعباس اظهار داشت: در صورت راه اندازی این کارخانه از دفع 80 درصد زباله های شهری که آسیب زیادی به محیط زیست وارد می کنند، گرفته می شود.