حذف هاشمی یک سناریوی قدیمی است / لزوم تقویت بعد نظارتی برنامه پنجم

محمد هاشمی در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر با اشاره به جایگاه نظارت درکشور، اظهار داشت: حیطه نظارت در نظام های مختلف متفاوت است، مثلا در برخی از نظام های برنامه محور، قوانین و نهادهای نظارتی وجود دارد که نظارت در این نظام ها متفاوت ازنظام های دیگری است که براساس برنامه عمل نمی کنند و قانون محورند.

وی نظام جمهوری اسلامی ایران را نظامی کامل وجامع دانست که مانند نظام های مذکور هم برنامه محوراست وهم قانون محور.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه باید جنبه نظارتی برنامه پنجم توسعه کشور تقویت شود، گفت: هرقانونی که در مجلس تصویب و توسط دولت اجرا می شود، سازمانهای نظارتی هم باید نسبت به اجرای کامل وصحیح آن قانون، نظارت لازم را اعمال کنند تا تخطی از آن صورت نگیرد.

وی عملکرد دستگاههای نظارتی موجود در کشور را موازی یکدیگر ندانست و گفت: حیطه کاری دستگاههای نظارتی کشور مشخص است اما مشترک نیست، همچنین این دستگاهها براساس وظیفه ذاتی خود ویا براساس شکایت انجام شده بصورت موردی نظارتشان را اعمال می کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری وظیفه نظارت هم برعهده دارد، عنوان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مانند مجلس بر اجرای سیاستهای کلی که خود تصویب می کند نظارت می نماید ودرحوزه های دیگر دخالت نمی کند.

وی در ادامه با تاکید براینکه در جمهوری اسلامی ایران اصلی بنام شفاف سازی وجود دارد، گفت: مردم نامحرم نیستند وباید از وقایعی که در کشور رخ می دهد آگاه باشند. ضمن اینکه رسانه ها هم آئینه تمام نمای رویدادهای مختلف برای افکار عمومی در جامعه باشند.

رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: براین اساس رسانه ها باید رویدادهای مختلف جامعه را شفاف و صادقانه بدون تحریف ویا سانسور به نفع جناحی خاص، جهت تنویر افکارعمومی منعکس کنند. که البته باید گفت که تنها رسانه ها در انعکاس بد اخبار قصور ندارند بلکه برخی دستگاهها هم در دادن اطلاعات غلط به رسانه ها مقصرند.

وی با اشاره به اخبار کذب ومنفی برخی از رسانه ها، عنوان کرد: با کمال تاسف باید بگویم که هم اکنون برخی از رسانه ها بی تقوایی می کنند و به جای اطلاع رسانی بیطرفانه با ایجاد جنگ روانی فضای اتهام زنی را درجامعه بوجود آورده اند.

رئیس اسبق سازمان صدا وسیما در ادامه به دستگاه نظارتی سازمان صدا وسیما اشاره کرد و افزود: دستگاه نظارتی که درسازمان صداوسیما وجود دارد ، برعملکرد و برنامه های این سازمان ازنظر رعایت شئونات اسلامی درابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی-هنری نظارت می کند تا انحرافی صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارش نظارتی ازعملکرد سازمان صداوسیما در رسانه ها مشاهده نشده است، تا براساس آن بتوان فهمید که رسانه ملی از سیاستهای تعیین شده خود عدول کرده یا نه ، یادآور شد: اما درزمانی که من ریاست سازمان صدا وسیما را برعهده داشتم مرتبا گزارش های نظارتی ازعملکرد سازمان دررسانه ها منتشرمی شد.

هاشمی درادامه به مسائل و برخی نکات مطرح شده در خصوص خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی اشاره کرد وافزود: حذف آقای هاشمی از نظام و انقلاب یک سناریوی قدیمی است .از اول انقلاب همواره برخی از افراد وخانواده ها بدلائل مختلف مورد بغض وکینه عده قلیلی واقع شده بودند.

وی گفت: در اوایل انقلاب منافقین، خارج نشینان ضد انقلاب و سلطنت طلبان معاند آیت الله هاشمی رفسنجانی را مورد هجمه خود قرار می دادند. اما متاسفانه اکنون افرادی که در حکومت ونظام مسئولیت دارند به آیت الله هاشمی رفسنجانی اتهام می زنند و برخی رسانه ها نیز بدون توجه به توصیه های رهبر معظم انقلاب آنها را بدون هیچ ابایی منتشر می کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : در حقیقت اکنون دوجریان غالب در کشور وجود دارد که یکی از آنها به گفته دبیرکل حزب موتلفه بدنبال حذف هاشمی است ودیگری درپی ایفای نقش ایشان بعنوان واسطه برای ایجاد وحدت وانسجام در نظام است.

برادرآیت الله هاشمی رفسنجانی درادامه به علت سکوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در برابر هجمه ها اشاره کرد وگفت: بدلیل اینکه گوش شنوایی وجود ندارد ایشان سکوت پیشه کرده اند . ضمن اینکه ایشان همیشه گفته اند که جان و اعتبار وآبروی من در برابر اعتلای نظام هیچ ارزشی ندارد و آن را حاضرم برای بقای نظام بدهم که تاریخ هم این ادعا را ثابت کرده است. از آن گذشته قرآن هم مومنین را به صبر وسکوت دعوت کرده است.

وی در مورد سکوت رئیس مجمع تشخیص مصلحت در مورد اتهامهایی که علیه فرزندان ایشان مطرح است ، به مهر گفت: هم آیت الله هاشمی رفسنجانی و هم اعضای خانواده ایشان بارها به این تهمتها از راههای گوناگون پاسخ گفته اند ولی عده ای زیربار نمی روند. در حقیقت این سناریویی برای حذف وبدنام کردن آیت الله هاشمی رفسنجانی است.

محمد هاشمی افزود: آیت الله هاشمی رفسنجانی جزو خاکریزهای اول نظام بوده وخواهند بود و هم اکنون بسیاری از دلسوزان نظام ایشان را مانع تهاجم به اصل نظام می دانند و افرادی که دانسته و ندانسته و بدون اینکه جرمی د دادگاه صالحه اثبات شده باشد به ایشان وخانواده شان تهمت زده وتوهین می کنند تیشه به ریشه نظام می زنند.

وی از ذکرعلت عدم حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه تهران خودداری کرد.



