مصوبه حمایت از رسانه های گلستان تدوین شد

عباس نیاوند در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: سعی می شود تا این کمکها در قالب اعطای تسهیلات باشد که شاهد بهبود وضعیت صاحبان قلم باشیم.

وی اظهار داشت: در بحث زیبایی شهر، علاوه بر اصلاح بخش فرسوده، ساماندهی رودخانه های داخل شهر ساماندهی پارکها و تفرجگاه های ورودی و خروجی شهرها، ساماندهی معماری و زیبایی داخلی و خارجی شهرها، طرح جامع شهرها به دنبال توسعه متوازن هستیم و در این راستا نیز در این سفر برنامه ریزی می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه شهرهای استان، طرح آمایش جانمایی جمعیتی و پراکنش شهرها و روستاها را در دست اجرا داریم.

به گفته نیاوند، اعتقاد داریم اگر مردم روستاها جایی برایشان در نظر بگیریم که در سه پله مهاجرت فعال داشته باشند، توازن مهاجرت معنادار می شود و به توسعه استان کمک می کند.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بیان داشت: برای توسعه استان مدل برنامه ریزی تهیه و اجرا و به استان و به کشور ارائه شد که مورد اقبال قرار گرفته است و براساس این برنامه، برای هر موضوع، برنامه و اهداف را تعریف کرده ایم.

وی یادآور شد: برنامه ریزی منابع انسانی و مالی، برنامه ریزی نظارت و کنترل و پروژه های نیمه کاره را در اولویت قرار دارد و سهم بری هر دستگاه را در فصول مختلف در سطح کشور مشخص کردیم.

وی عنوان کرد: در این مدل توسعه، سهم بری استان، شهرستان و دستگاه مشخص شد وعدالت و توسعه متوازن را این مدل به ما دیکته کرد و نظام برنامه ریزی در استان متحول شد.

نیاوند افزود: ردیفهای متفرقه نظارت مستمر بر کیفیت پروژه ها در این برنامه مشخص شد و به دنبال این هستیم که پروژه های محرک و جریان ساز را شناسایی کنیم و پروژه هایی که در سال 89 به بهره برداری می رسند را مشخص کرده ایم.