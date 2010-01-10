یک هزار هیئت مذهبی در بوشهر فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در نشست مجمع انتخابات رئیس شورای هیئتهای مذهبی بوشهر افزود: وجود این تعداد هیئت مذهبی در کنار 150 مرکز قرآنی در استان بوشهر که در زمینه توسعه فرهنگ دینی فعالیت می کنند، نیازمند حمایت و توجه است که امکانات این اداره کل جوابگو نیست .

وی، نقش هیئات مذهبی در تعظیم شعائر دینی، انتخابات شوراها را بسیار مهم دانست و گفت: انجام کارهای مذهبی از طریق شورا و پیگیری برنامه هیئتهای مذهبی از سوی اعضای آن نقش مهمی در وحدت رویه کاری هیئات مذهبی و همسو کردن فعالیتهای دینی مردمی است.

وی اظهار داشت: در ماه محرم امسال 300 نفر از روحانیون اعزامی از تهران، قم، مشهد و اصفهان نیز به مناطق مختلف استان برای برگزاری آیینهای مربوط به این ایام اعزام شدند .

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به اینکه 800 روحانی و مبلغ مرد و زن به نقاط مختلف استان اعزام شده ‌اند، تصریح کرد: این مبلغان برنامه ‌هایی همچون سخنرانی، بررسی موضوع بصیرت، احکام، تفسیر، روشنگری در ارتباط با وقایع عاشورا و ... را در دستور کار خود دارند .

رئیس شورای هیئت‌ های مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی بوشهر نیز گفت: تا کنون 230 هیئت مذهبی در این شهرستان شناسایی شده است .

حامد فکوری با اشاره به این مطلب که مسئولان این هیئتها بنا به مناسبتهای مختلف در جلسات هما هنگی شورا شرکت می کنند از واگذاری اختیار هیئات مذهبی به جوانان و ترکیب بندی اعضای شورا خبر داد .

در پایان این نشست بعد از شمارش آرإ، نوشاد نوشادی با سه رأی دبیر شورا و حامد فکوری با چهار رأی به عنوان رئیس شورای هیئات مذهبی استان بوشهر و مستقر در اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر انتخاب شدند.