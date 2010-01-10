یک هزار هیئت مذهبی در بوشهر فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی در نشست مجمع انتخابات رئیس شورای هیئتهای مذهبی بوشهر افزود: وجود این تعداد هیئت مذهبی در کنار 150 مرکز قرآنی در استان بوشهر که در زمینه توسعه فرهنگ دینی فعالیت می کنند، نیازمند حمایت و توجه است که امکانات این اداره کل جوابگو نیست.
وی، نقش هیئات مذهبی در تعظیم شعائر دینی، انتخابات شوراها را بسیار مهم دانست و گفت: انجام کارهای مذهبی از طریق شورا و پیگیری برنامه هیئتهای مذهبی از سوی اعضای آن نقش مهمی در وحدت رویه کاری هیئات مذهبی و همسو کردن فعالیتهای دینی مردمی است.
وی اظهار داشت: در ماه محرم امسال 300 نفر از روحانیون اعزامی از تهران، قم، مشهد و اصفهان نیز به مناطق مختلف استان برای برگزاری آیینهای مربوط به این ایام اعزام شدند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به اینکه 800 روحانی و مبلغ مرد و زن به نقاط مختلف استان اعزام شده اند، تصریح کرد: این مبلغان برنامه هایی همچون سخنرانی، بررسی موضوع بصیرت، احکام، تفسیر، روشنگری در ارتباط با وقایع عاشورا و ... را در دستور کار خود دارند.
رئیس شورای هیئت های مذهبی سازمان تبلیغات اسلامی بوشهر نیز گفت: تا کنون 230 هیئت مذهبی در این شهرستان شناسایی شده است.
حامد فکوری با اشاره به این مطلب که مسئولان این هیئتها بنا به مناسبتهای مختلف در جلسات هما هنگی شورا شرکت می کنند از واگذاری اختیار هیئات مذهبی به جوانان و ترکیب بندی اعضای شورا خبر داد.
در پایان این نشست بعد از شمارش آرإ، نوشاد نوشادی با سه رأی دبیر شورا و حامد فکوری با چهار رأی به عنوان رئیس شورای هیئات مذهبی استان بوشهر و مستقر در اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر انتخاب شدند.
