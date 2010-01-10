حمایت از دولت افغانستان مشروط به عملکرد بهتر کرزای است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "دیوید میلی باند" روز شنبه در گفتگو با آسوشیتدپرس در پایتخت پاکستان اعلام کرد: جامعه بین الملل تنها در صورت مشاهده عملکرد بهتر "حامد کرزای" و اقدامات وی در زمینه مبارزه با فساد از افغانستان حمایت می کند.

وی افزود: اگر ما و دیگر کشورهای غربی مطمئن نشویم که حمایت اقتصادی ما در راه درست در افغانستان هزینه نمی شود، از اعطای کمک های بیشتر به این کشور امتناع می ورزیم.

میلی باند گفت: درحالیکه مردم افغانستان نمی خواهند کشورشان دوباره تحت نفوذ طالبان درآید، حمایت خود را برای کاهش سلطه شبه نظامیان از طریق سازش و تلاشهایی از این قبیل اعلام می کنم.

بر اساس این گزارش میلی باند برای ششمین بار است که پس از احراز مقام وزیر امور خارجه انگلیس به افغانستان سفر می کند.

وزیر امور خارجه انگلیس پیشتر تاکید کرده بود که پیروزی کامل جنگ ضدتروریستی در افغانستان مستلزم همکاری اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) به ویژه لندن و واشنگتن است.