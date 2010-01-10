تعطیلی اردوهای تیم ملی به خاطر آماده نبودن میدان پروازی آزادی

احمد هامونی حقیقت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به دلیل آماده نشدن میدان پروازی آزادی هنوز موفق به برپایی اردوهای تدارکاتی نشده ایم اما با هدف شروع تمرینات تیم ملی تیراندازان آزمون های آمادگی جسمانی خود را شروع کرده اند.

وی افزود: تا زمانیکه مجموعه میدان پروازی آزادی تمام نشده برپایی اردوهای تیم ملی ارزشی ندارد و تمرین تیراندازان در مکان دیگری که جای اصلی برگزاری مسابقات کشورهای اسلامی نبوده و مصرف کردن فشنگ ها سودی نخواهد داشت.

سرمربی تیم ملی تیراندازی اهداف پروازی کشورمان تصریح کرد:هرچند مجموعه تیراندازی ساصد در اختیار ماست اما در شرایطی که تیم کویت هم بتواند به اندازه تیم ما در میدان آزادی تمرین کند تیراندازان ما متضرر می شوند.

وی ادامه داد: کارتکمیل این مجموعه دریک ماه گذشته به کندی انجام شده و اگر مسئولین نتوانند این مجموعه را تا پایان بهمن ماه به دست ما برسانند بهتر است مکان دیگری را برای مسابقات کشورهای اسلامی در نظر بگیرند.