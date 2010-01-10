دیدار مقابل شاهین بوشهر حکم فینال را دارد

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با توجه اینکه طی روزهای اخیر برنامه های خوبی را داشته ایم و در صبح و بعد از ظهر تمرینات فشرده ای را برگزار کرده ایم، بازیکنان از نظر فنی و بدنی بهبود چشمگیری داشته اند و در مجموع شرایط مناسب و مطلوبی را دارند.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان رضوی بیان کرد: بازیکنان با پیشرفت در این تمرینات به من امید دادند و معلوم می شود که مشکلات را به جان خریده اند و فقط به فکر بقا هستند، بازیکنان به صورت گسترده ای تلاش می کنند و امیدوارم این تلاشها در دیدار مقابل شاهین بوشهر و همچنین دیدارهای آینده ابومسلم نتیجه بخش باشد.

مظلومی افزود: از ابتدای هفته گذشته تا به امروز به طور مستمر برنامه ریزی، آنالیز و تمرین داشته ایم و در این بین حتی یک روز هم استراحت نداشتیم و هر روز بیشتر از روز گذشته کار کردیم تا بازیکنان را به شرایط ایده آل برسانیم، با این حال به علت محدودیت زمانی بازیکنان هنوز به شرایط آرمانی و صد در صد آمادگی نرسیده اند اما هدف بنده و کادر فنی تیم، در جهت رساندن مشکی پوشان به روزهای اوج فوتبال ابومسلم است.

وی در رابطه با سطح کیفی بازیکنان ابومسلم گفت: بازیکنان از نظر فنی و کیفی در یک سطح قرار گرفته اند و بنده به عنوان سرمربی زمانیکه می خواهم لیست 18 نفره تیم را تنظیم کنم واقعا به مشکل بر می خورم چرا که گزینش در بین یک مجموعه که همگی در یک سطح خوب قرار دارند بسیار سخت است.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان رضوی اظهار داشت: البته این موضوع به دلیل تمرینات و برنامه ریزی های خوبی است که تا کنون داشته ایم و قطعا سعی خواهیم کرد تا بازیکنان را از شرایط خوب به عالی ارتقا دهیم.

مظلومی همچنین در خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای دیدار مقابل شاهین بوشهر افزود: تیم شاهین بوشهر یکی از رقبای اصلی و سرسخت ما در پایین جدول است و سرمربی این تیم از بهترین مربیان کشور است، البته ما نیز به دلیل آنکه فیلم دیدارهای گذشته این تیم را آنالیز کرده ایم، شناخت کافی را از شاهین داریم.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان رضوی افزود: در مجموع باید بگویم که ما در این دیدار محکوم به پیروزی هستیم و با توجه به اینکه بازیکنان از نظر روحی در شرایط بسیار خوبی به سر می برند و هم قسم شده اند تا در مقابل این تیم بوشهری هر سه امتیاز بازی را کسب کنند، قطعا برنده این فینال حساس مشکی پوشان ابومسلم خواهند بود.

مظلومی خاطر نشان کرد: البته ما در این دیدار چندین بازیکن از جمله سید داوود سید عباسی، مجتبی سرآسیابی و ابراهیم لوینیان را به علت مصدومیت در اختیار نخواهد داشت که امیدوارم با شایستگی و حضور موثر دیگر بازیکنان تیم، عدم حضور این بازیکنان محسوس نباشد.

دیدار تیمهای ابومسلم خراسان رضوی و شاهین بوشهر در هفته بیست و سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس، امروز از ساعت 14 در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد مقدس برگزار خواهد شد.