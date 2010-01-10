جشنواره مطبوعات شهری امسال برگزار می شود

سیدمحمد جواد شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری یا عدم برگزاری این جشنواره گفت: به صورت جدی در حال انجام کارهای مقدماتی برای برگزاری جشنواره در اسفندماه هستیم.

وی اطلاعاتش را از بخشهای جدید جشنواره اینگونه بیان کرد: فعلاً اطلاع دقیقی ندارم ولی می‌دانم نسبت به سالهای قبل خیلی بخشهای ویژه‌تری به آن اضافه شده است.

شوشتری اضافه کرد: بیشتر هم موضوعات شهری مد نظرمان است یعنی قبلاً موضوعاتی را که در راستای اهداف سازمان است و دوست داریم که اتفاق بیفتد اعلام می‌کنیم.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره دلیل به تعویق افتادن این جشنواره هم گفت: دوستان ما در تابستان آمادگی نداشتند و تابستان امسال ما هم غبار داشتیم و هم بحثهای حاشیه‌ای انتخابات و به همین خاطر به اسفندماه موکول شد که امیدواریم برگزار شود.

وی درباره احتمال موکول شدن جشنواره مطبوعات شهری به سال آینده هم افزود: من بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای بیفتد و این احتمال بسیار ضعیف است.

شوشتری این سخنان را در حالی بیان می‌کند که در فاصله دو ماه مانده به زمان برگزاری جشنواره سراسری مطبوعات در حوزه شهری هنوز شورای سیاستگذاری آن تشکیل نشده است. دوره‌های قبلی جشنواره سراسری مطبوعات در حوزه شهری عموماً در فصل تابستان و یا اواسط پاییز برگزار شده است.