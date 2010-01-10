بومی کردن برنامه های فرهنگی در استانها از اولویت سازمان تبلیغات است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام روحانی نژاد شنبه شب در جمع روحانیون مستقر در استان هرمزگان مهمترین دغدغه سازمان تبلیغات اسلامی که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است بومی کردن برنامه ها بیان کرد که در بسیاری از استانها در حال اجراست و انتظار می رود در این استان نیز چنین باشد.

وی گفت: داشتن سند چشم انداز و افق 1404 و تطبیق سند چشم انداز سازمان تبلیغات با این سند و کارهای فرهنگی جهت ارتقا و آگاهی بخشی باید با اسناد توسعه ای چهارم و پنجم مطابقت داشته باشد.

وی افزود: جهت رسیدن به نتیجه مطلوب باید نوع کار فرهنگی نیز تغییر کند و نباید از ارتقا سطح دانش، تحصیل، معرفت و ... غافل شد زیرا تشکیلات سازمانی باید علمی باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه نسبت به سالهای اخیر ارتقا پایه های تحصیلی اداره کل تبلیغات خوب شده است، افزود: نباید به این مقدار بسنده کرد و نباید از ارتقا دانش، تحصیل، معرفت غافل شد زیرا تشیکلات باید علمی باشد.

روحانی نژاد بیان کرد: اخلاص می تواند به عنوان اولین قدم در اثر بخشی کارها مدنظر قرار داد.

در ادامه این برنامه مدیرکل اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان هرمزگان بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی بر اساس سیاستهای کلان دنبال شده است و سیاستها از ابتدای امر مبتنی بر فراهم کردن زیر ساختهای مورد نیاز جهت ایجاد فضای فرهنگی بوده است.

حجت الاسلام شکرالله زندوی از جمله برنامه های اجرایی سازمان را واگذاری بخش تصدی گری برنامه ها، تقویت نیروی انسانی کار آمد و برقراری تعامل مناسب با بعضی نهادها، ارگانها و سازمانها نظیر سازمان آموزش و پرورش، سازمان ملی جوانان، فرهنگ و ارشاد، صداوسیما، اوقاف اشاره کرد.

زندوی خاطرنشان کرد: با توجه به درخواست انبوه مردم نیروی انسانی کارآمدی وجود ندارد، در بحث نیروی انسانی کار آمد هم از نظر کمی و هم کیفی در استان دچار مشکل هستیم و خروجی حوزه ها نتوانسته جوابگوی خواسته های سازمان تبلیغات باشد.

وی بیان کرد: 15 حوزه علمیه اهل تشیع، 25 مرکز آموزش عالی، 83 خانه عالم، در استان وجود دارد، همچنین 52 روحانی مستقر و طرح هجرت، 187 امام جماعت در مساجد، 502 مبلغه و 984 هئیت مذهبی در استان وجود دارد.