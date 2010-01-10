برنامه مترو تهران برای استفاده از وام یک میلیارد دلاری اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت ترافیک شهرداری تهران، بر اساس برنامه شرکت متروی تهران برای تأمین 455 دستگاه واگن یک طبقه، 160 دستگاه واگن دو طبقه و 38 دستگاه لوکوموتیو برای خطوط 1، 2، 4 و 5 جمعاً 450 میلیون دلار اعتبار مورد نیاز است.

بر اساس این گزارش عملیات عمرانی و تجهیزات خط 3 مترو به 160 میلیون دلار اعتبار نیاز دارد که شامل اجرای مسیر و ایستگاه‌های حد فاصل آزادگان تا شریعتی و نیز تامین بخشی از تجهیزات از جمله برق، علائم و پله برقی می‌شود.

این گزارش می‌افزاید عملیات عمرانی و تجهیزات خط 4 مترو نیز به 330 میلیون دلار اعتبار نیازمند است که 200 میلیون دلار آن برای احداث پایانه‌ها و تعمیرگاه‌ها و تکمیل ایستگاهها و 130 میلیون دلار آن نیز برای تامین بخشی از تجهیزات از جمله برق، کنترل، علائم، مخابرات، تهویه، اتوماسیون، آسانسور، پله برقی، تعمیرگاه و اطفای حریق است.

بنابراین گزارش عملیات عمرانی خط 6 مترو به 30 میلیون دلار اعتبار جهت خرید دستگاه تونل کن اتوماتیک (TBM) و اجرای بخشی از مسیر و ایستگاهها نیاز دارد ضمن این که عملیات عمرانی خط 7 مترو نیز به 30 میلیون دلار اعتبار برای خرید دستگاه TBM و کارهای مقدماتی نیازمند است.

با تکمیل برنامه اول مترو در خطوط 1، 2 و 5 شامل 90 کیلومتر مسیر با 52 ایستگاه که در دست بهره‌برداری است در حال حاضر برنامه دوم مترو در دست اجراست که شامل خطوط سه و چهار، توسعه شمالی خط یک و توسعه شرقی خط دو است که اجرای آنها وابسته به دریافت وام یک میلیارد دلاری مصوب نمایندگان مجلس است.