پنجمین المپیاد ورزشی پیشکسوتان وزارت نفت گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در محمودآباد، در این مسابقات هشت شرکت در قالب 78 تیم در 10 رشته ورزشی تنیس روی میز، شنا، شطرنج، فوتسال، کشتی آزاد و فرنگی، دارت، تیراندازی، بدنسازی، و والیبال با حضور 900 ورزشکار به میزبانی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران شرکت دارند.

مسئول برگزای پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی پیشکسوتان و کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در آئین افتتاحیه این المپیاد گفت: در این دوره از المپیاد ورزشی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکتهای ملی مهندسی و ساختمان، شرکت ملی پخش، ستاد پالایش و پخش فرآورده های نفتی، خطوط لوله و مخابرات و چهار شرکت پالایش حضور دارند.

رضا قورچیان افزود: شرکت ملی مهندسی و ساختمان با 9 تیم، شرکت ملی پخش با 11 تیم، ستاد پالایش و پخش با 9 تیم، خطوط لوله و مخابرات با 12 تیم و شرکتهای پالایش با 35 تیم در این دوره از رقابت ها حاضر شدند.

وی با بیان اینکه برای برگزاری پنجمین المپیاد ورزشی مکان مناسبی چون مجتمع ورزشی رفاهی نفت محمودآباد به عنوان بزرگترین مجتمع کشور فراهم شد، تصریح کرد: تلاش بر این است که این دوره از رقابتها در فضایی مناسب، امن و با کیفیت برگزار شود.

قورچیان با اشاره به اینکه بیش از 60 داور قضاوت این رقابتها را برعهده دارند، ابراز امیدواری کرد: نتایج بسیار مطلوبی از نظرسنجی شرکت کنندگان در پایان این دوره بدست آید.

پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی پیشکسوتان و کارکنان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران عصر چهارشنبه به پایان می رسد.